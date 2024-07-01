«Наша страна любвеобильная, но лажать нельзя»: куда пропал Сергей Селин

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сергей Селин

Заслуженный артист РФ Сергей Селин, известный во многом по роли оперативника Анатолия Дукалиса из «Улиц разбитых фонарей», обрушился с жесткой критикой на Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Что актер говорил об СВО, как сложилась его личная жизнь, какие последние новости о его карьере в кино и театре?

За что Селин раскритиковал Макаревича

Селин ответил основателю группы «Машина времени», назвавшему россиян «злобными дебилами» с «лишней хромосомой». Селин пристыдил Макаревича за оскорбления РФ и ее жителей.

«Наверное, каждый имеет право на свою позицию, на свое мнение, но, Андрей, оставь свое мнение при себе. Хватит изливать яд на страну, на всех нас, называть нас <...> (неприятными, подлыми, низкими людьми. — NEWS.ru). У нас же полное основание назвать тебя <...> (так же. — NEWS.ru) в ответ, ну правда! По принципу «дурак — сам дурак». Ну давай, так и будем перебрасываться такими фразами, оскорбляя друг друга. Хорош, Андрей! Нам неинтересно все это слушать», — сказал актер в беседе с aif.ru.

Селин добавил, что россияне ведут себя достойно по отношению к Макаревичу. Актер отметил, что по-прежнему уважает рокера и гордится его творчеством в советский период.

«Твои песни продолжают слушать в нашей стране. В нашей с тобой стране, Андрей. Люди не могут просто взять и вычеркнуть из своей жизни хиты „Машины времени“, с которыми они росли, под которые влюблялись, жили. На тебя никто грязь не выливает. А ты за что Россию вычеркнул из своей жизни?» — недоумевает артист.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Сергей Селин

Как Селин относится к СВО

Артист поддерживает действия российской власти. Актер признается, что еще 10 лет назад не мог представить себе, что ситуация на Украине обернется серьезным конфликтом.

При этом Селин заявлял, что нельзя критиковать всех россиян, которые покинули страну после начала спецоперации. Артист считает, что у каждого на то были свои причины, однако он не поддерживает тех, кто после отъезда высказывается негативно в адрес России и соотечественников. Селин допустил возвращение большинства российских звезд. По его мнению, каждый из них перед поездкой на родину должен принести искренние извинения.

«Наша страна — она любвеобильная. Она всегда примет в свои объятия. Куда она денется? Конечно, примет! Но лажать нельзя!» — сказал актер.

Как сложилась личная жизнь Сергея Селина

Первой женой актера была актриса Лариса Салтыкова. В этом браке родился сын Прохор, однако спустя 22 года отношений пара решила развестись. После расставания актер помог бывшей супруге открыть собственный бизнес. На шоу «Секрет на миллион» в 2019 году он признался, что до сих пор перечисляет деньги первой жене.

Вторую супругу Анну артист встретил в университете МВД на творческой встрече. В вузе девушка училась на психолога, на момент знакомства с артистом ей было 18 лет. Супруги воспитывают дочь Марию и сына Макара. По словам артиста, у них с женой идеальные отношения, но бывают ссоры.

Недавно актер рассказал, что получает пенсию в размере 37,5 тысячи рублей. При этом артист отметил, что не переживал за ее размер, поскольку заблаговременно позаботился о своем будущем.

«У меня пенсия 37 500 рублей. Добавку мне не платят. Насте Мельниковой (коллега Селина по «Улицам разбитых фонарей, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга. — NEWS.ru) все-таки удалось добиться того, чтобы народным артистам, включая народных художников, балетных артистов, платили, как и в Москве, 30 тысяч рублей дополнительно. А я заслуженный», — поделился Селин.

Где сейчас Сергей Селин

Селин признался, что фанаты «Улиц разбитых фонарей» все еще узнают его на улице. Он считает, что в некоторых ролях «переиграл Толика», но актеров запоминают по самым популярным ролям.

«Имя героя Дукалиса меня преследует. Я не попрощался с ним, но стараюсь. Люди сегодня, спустя столько лет, подходят и здороваются с Дукалисом. И что теперь с этим делать? Наверное, Высоцкого ассоциировали всегда с Жигловым», — рассказал Селин в программе «Открытая студия».

Актер продолжает играть в кино. В 2024 году с его участием вышла лента «Непослушники». На этапе производства находится еще один фильм с Селиным — «Настоящий герой».

Кроме того, артист играет в театре. Например, сейчас можно приобрести билеты на спектакли «Отель 18+», «Гусарская баллада» и «Капитанская дочка» с участием Селина.

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