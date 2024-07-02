«Наш мир никогда не будет прежним»: как живет Евгений Пронин в эмиграции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Евгений Пронин

На Первом канале выходит сериал «Два берега», в котором одну из главных ролей сыграл Евгений Пронин, ранее неоднозначно высказывавшийся об СВО. Как живет актер, что известно о его личной жизни?

Что Евгений Пронин говорил об СВО

В 2022 году, после начала российской спецоперации на Украине, Пронин вместе с семьей уехал из России в Армению. По его словам, эмиграция была сложной, но иногда это казалось интересным.

«Переезжать хоть и страшно, но посильно. А иногда даже интересно... Люди есть везде, и в целом везде они добрые. Иногда глупые, не будем показывать пальцем, где именно, но добрые. Создайте семечко вашего потенциала, благоприятные условия, найдите подходящую вам землю. И взрастите свое собственное счастье», — писал актер в соцсетях.

В феврале 2024 года Пронин опубликовал в своих социальных сетях видео с сыном. В ролике он заявил, что «два года назад вместе с семьей выбрал свет и новую жизнь».

Своими публикациями актер несколько раз давал понять, что не поддерживает проведение СВО. В одном из постов Пронин заявил, что «наш мир никогда не будет прежним и мы все — свидетели хроники безумия кучки людей».

«В наших силах дистанцироваться и построить новый мир — наполненный добротой, любовью и заботой. Непросто, но мы это делаем уже два года в Армении! Мирного нам неба над головой и в головах. Испытаний еще будет много, держимся!» — писал актер.

Где сейчас Евгений Пронин

С июня по Первому каналу показывают сериал «Два берега», в котором актер играл вместе с Аглаей Шиловской. Пронин воплотил образ Миши Ермакова, у которого непростые отношения с Варей Сколчиной. Пару пытались развести, но их любовь только крепнет.

Последняя картина, вышедшая с Прониным в России, — сериал «Тест на беременность». Актер сыграл ресторатора Валентина в третьем и четвертом сезоне мелодрамы. Кроме того, в 2022 году на экраны вышел восьмисерийный детектив «Неукротимая Неупокоева», где артист получил главную роль.

Пронин продолжает творческую деятельность за рубежом. В 2023 году он снялся в картине «Другие планы» армянского производства. Также артист активно ведет соцсети, где показывает, как они с семьей путешествуют и отдыхают.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Пронин с женой Кристиной

Как складывалась личная жизнь Евгения Пронина

Первой супругой Пронина была украинская актриса Екатерина Кузнецова, с которой он познакомился на съемках сериала «Сердцу не прикажешь». Поначалу отношения развивались на расстоянии, однако актер каждый месяц ездил к избраннице, чтобы увидеться.

В 2014 году визиты в Киев стали затруднительны. Пронину удалось уговорить Кузнецову перебраться в Москву. Тогда же пара сыграла свадьбу.

Однако брак распался спустя девять месяцев. Пронин говорил, что это было обоюдным решением. По его словам, в какой-то момент оба ощутили, что «чувства стали притупляться», после чего супруги «сели, пообщались и решили, что перестали друг друга дополнять и лучше друг друга отпустить». При этом Кузнецова утверждала, что ушла от мужа из-за его измены.

«Случилось предательство не с моей стороны. А я отношусь к той категории женщин, которые такого не прощают. О другой женщине узнала случайно и приняла решение уйти. Я так ему и сказала: „Я ухожу“. Женя до последнего не верил, что я смогу уйти, но я ушла. Ему было неприятно это разоблачение. Он просил прощения, но я — титановая пластина, меня не расшибешь», — признавалась актриса в программе «Судьба человека».

В 2019 году Пронин женился на продюсере Кристине Арустамовой. Избранница младше артиста на 15 лет. В браке родился сын Гарри.

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