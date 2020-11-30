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«А вы не были на Таити?»: лучшие персонажи Геннадия Хазанова

11:05, 01 декабря 2020
Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look

Знаменитый артист Геннадий Хазанов отмечает свой 75-й день рождения.

За свою карьеру Хазанов прославился не только как юморист, но также и как актёр театра, кино и озвучивания. На его счету десятки сыгранных и озвученных ролей.

Lev Sherstennikov/Russian Look

Lev Sherstennikov/Russian Look

«Леопольд и золотая рыбка», 1975 год

kinopoisk.ru

Lev Sherstennikov/Russian Look

«Ералаш», серия «40 чертей и одна зелёная муха», 1984 год

kino-teatr.ru

Lev Sherstennikov/Russian Look

«Возвращение блудного попугая», 1984 год

kinopoisk.ru

«Маленький гигант большого секса», 1992 год

imdb.com

2009 год (дубляж)

imdb.com

Шоу «Семейный приговор», 2011 год

Anton Belitsky/Russian Look

Спектакль «Фальшивая нота», 2018 год

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

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