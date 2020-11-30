«А вы не были на Таити?»: лучшие персонажи Геннадия Хазанова

Знаменитый артист Геннадий Хазанов отмечает свой 75-й день рождения.
За свою карьеру Хазанов прославился не только как юморист, но также и как актёр театра, кино и озвучивания. На его счету десятки сыгранных и озвученных ролей.
Lev Sherstennikov/Russian Look
Lev Sherstennikov/Russian Look
«Леопольд и золотая рыбка», 1975 год
kinopoisk.ru
Lev Sherstennikov/Russian Look
«Ералаш», серия «40 чертей и одна зелёная муха», 1984 год
kino-teatr.ru
Lev Sherstennikov/Russian Look
«Возвращение блудного попугая», 1984 год
kinopoisk.ru
«Маленький гигант большого секса», 1992 год
imdb.com
2009 год (дубляж)
imdb.com
Шоу «Семейный приговор», 2011 год
Anton Belitsky/Russian Look
Спектакль «Фальшивая нота», 2018 год
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press