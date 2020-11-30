«А вы не были на Таити?»: лучшие персонажи Геннадия Хазанова

Майя Плисецкая признана одной из величайших балерин XX века. Будущая прима родилась 20 ноября 1925 года в Москве и дожила до 90 лет, закончив свою жизнь возрасте 90 лет в Мюнхене (Германия).

Майя Плисецкая создала свой стиль в балете. Словно узор, она плела танец из безупречно выполненных па, с помощью выразительной пластики, феноменального прыжка, гибкой спины, лёгкого шага и высокой музыкальности. Её...