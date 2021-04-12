Народный артист Желтоухов скончался на 77-м году жизни

https://static.news.ru/photo/4223cb70-9c2f-11eb-8d12-96000091f725_660.jpg Игорь Желтоухов Фото: Хабаровский музыкальный театр

Народный артист РСФСР, лауреат премии «Золотая маска» Игорь Желтоухов скончался. Ему было 76 лет. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщили представители дирекции и артистической труппы Хабаровского краевого музыкального театра.

Отмечается, что Желтоухов ушёл из жизни после продолжительной болезни.

О дате и времени гражданской панихиды и церемонии прощания будет сообщено дополнительно. Выражаем соболезнования родным и близким — у покойного остались супруга и двое сыновей, — цитирует сообщение РИА Новости.

Желтоухов родился 28 июля 1944 года. За свою творческую карьеру он был удостоен звания народного артиста России. В прошлом году Желтоухов стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». В хабаровском театре он служил с 1977-го. Первой ролью Желтоухова там стал бравый солдат Швейк в постановке известного произведения Ярослава Гашека.

Как ранее передавал NEWS.ru, начало церемонии прощания с главным режиссёром литературно-драматического вещания Всесоюзного радио Эмилем Верником назначено на 11:00 вторника, 13 апреля. Об этом сообщили представители пресс-службы Московского художественного театра имени Чехова.

Верника не стало 10 апреля. Мужчине было 96 лет. Об этом сообщил его сын, знаменитый артист Игорь Верник.