Умер актер и легенда дубляжа Игорь Ясулович: фото самых ярких ролей артиста

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Актёр Игорь Ясулович на творческой встрече в рамках пресс-показа фильма «Три сестры»

Народный артист Игорь Ясулович ушел из жизни после тяжелой болезни. За свою карьеру актер театра и кино сыграл множество ролей. Он появлялся в культовых советских картинах, а современному зрителю хорошо знаком голос Ясуловича, который стал настоящей легендой дубляжа.

Карьера Игоря Ясуловича началась в 1961 году. Тогда он дебютировал в ленте «Девять дней одного года» и с тех пор сыграл более 320 ролей. Именно Ясулович сыграл мужчину с собачкой в фильме «Бриллиантовая рука». В «Гостье из будущего» он бродил с говорящим козлом, а в «12 стульях» стоял голым на лестничной клетке в образе инженера Щукина.

Ясулович выступал на сцене Экспериментального театра-студии пантомимы, Московского театра юного зрителя и драматического театра имени Пушкина.

С советских времен он активно занимался озвучанием. Так, его голос можно услышать в мультфильме «Тайна третьей планеты», «Сказка о старом эхо» и «Князь Владимир». Кроме того, он озвучивал короля Гарольда в серии мультфильмов о Шреке, а также сразу нескольких героев мультсериала «Черный Плащ».

Ясулович скончался на 82-м году жизни. Еще в июле после резкого ухудшения самочувствия актера госпитализировали. Врачи диагностировали у него тубулоинтерстициальный нефрит и воспаление почек. Артиста прооперировали, после чего поместили в реанимацию. По имеющимся данным, его также вводили в искусственную кому, однако впоследствии выписали из больницы.

Самые яркие роли Ясуловича — в фотогалерее NEWS.ru.