Народные и инородные. Права ли Хаматова, что звания в России потеряли смысл

Слова Чулпан Хапатовой, назвавшей в интервью латвийскому телевидению звание народного артиста РФ «советским пережитком и бредятиной», вызвали неоднозначную реакцию её коллег. Пока одни критикуют уехавшую из России актрису за готовность отказаться от госнаграды, другие соглашаются с ней в том, что почётное звание утратило прежний смысл и престиж. Многие ли звёзды сегодня хотят стать народными, какие льготы даёт этот статус и как Олег Ефремов сначала отказался от госнаград, а потом собрал почти все — в материале NEWS.ru.

Почему Ярмольник и Балуев считают звание народного артиста ненужным

Руководитель Гильдии актёров кино при Союзе кинематографистов РФ Валерия Гущина в беседе с NEWS.ru посетовала на то, что ряд российских артистов категорически отказываются от званий. В этом списке, к примеру, Леонид Ярмольник и Александр Балуев.

Они звания получать не желают. Хотя им предлагали неоднократно. Но приводят в пример Пушкина. Говорят, ну вот посмотрите, народный он артист или не народный, какая разница, от этого он не перестаёт быть Пушкиным. Приводят аргумент, что Владимир Высоцкий тоже не был ни заслуженным, ни народным. Они просто решили, что звания не нужны, — рассказала Валерия Гущина.

По её словам, теперь к противникам получения государственных званий присоединилась и Чулпан Хаматова. Валерия Гущина призвала актрису тщательнее выбирать слова и быть более аккуратной в высказываниях, «уважая позицию тех людей, которые гордятся званием народных артистов».

Как Олег Ефремов первым в СССР отказался от госнаград, а потом получил почти все

Однако, по мнению народного артиста России режиссёра Малого театра Андрея Житинкина, «схема госнаград очень подходит нашей ментальности». В разговоре с NEWS.ru Житинкин назвал её альтернативой голливудской системе, где «статус артиста измеряется не столько талантом, сколько размером гонорара». Он напомнил, что звание народного артиста СССР было учреждено Иосифом Сталиным в 1936 году. Его первыми обладателями стали театральные реформаторы, основатели МХАТа Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко.

Андрей Житинкин Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Житинкин рассказал, что первыми, кто в СССР публично провозгласил отказ от получения государственных званий, стали создатели театра «Современник» во главе с Олегом Ефремовым (1927–2000) в 1956 году. В эту команду входили Галина Волчек (1933–2019), Игорь Кваша, Лилия Толмачёва, Алла Покровская (1937–2019), Олег Табаков (1935–2018) и другие будущие знаменитые артисты — команда выпускников Школы-студии МХАТ 1955 года.

Никаких регалий в середине 1950-х им и не предлагали, ведь эти артисты ещё были никому не были известны. Отказались, так сказать, на перспективу: на одном из первых собраний коллектива Олег Ефремов зачитал список принципов создаваемого театра. Один из них — отказ от будущих званий как пережитка. Мол, не ради наград мы работаем, — отметил Андрей Житинкин.

Олег Ефремов считал, что любое госзвание «как бы превозносит одного артиста над остальными», добавил Житинкин. А это, по мнению Ефремова, убивало главную идею «Современника».

Изначально превыше всего ставился коллектив. Спектакли принимали коллективом и даже зарплату назначали друг другу коллегиально. Это была демократия, которая выразилась в нечто абсурдное. Ну как можно назначать зарплату прилюдно? Не было никакой «тайны контрактов», как бы мы сказали сейчас, — подчеркнул режиссёр.

По прошествии лет все создатели «Современника» получили звания заслуженных и народных артистов. А сам Олег Ефремов собрал практически все возможные государственные регалии: народный артист СССР (1986), Герой Соцтруда (1987), удостоился ордена Ленина (1987), трижды лауреат Госпремии СССР (1969, 1974, 1983) и дважды лауреат Госпремии РФ (1998, 2004 — посмертно).

Это не означало предательства идеалов юности. Просто Олег Ефремов быстро осознал, что система званий является замечательной мотивацией для артиста. Есть куда стремиться. Ничего дурного в этом нет. Я за систему званий, — поделился мнением Андрей Житинкин.

Режиссёр также напомнил забавную историю получения звания народной артистки СССР Людмилой Гурченко (1935–2011). По словам Андрея Житинкина, в 1983 году генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов (1914–1984) оказался в больнице. В перерыве между процедурами он увидел по телевизору новый фильм «Вокзал для двоих» и остался так впечатлён, что поинтересовался, есть ли у исполнительницы главной роли звание народной. Его у Гурченко не было, и генсек тут же подписал соответствующее распоряжение.

Людмила Гурченко и Олег Басилашвили в фильме Вокзал для двоих Russian Look/Global Look Press

Но везло далеко не всем. Так, заслуженная артистка России Наталья Крачковская (1938–2016), несмотря на популярность, так и не была удостоена звания народной и очень переживала из-за его отсутствия. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель Независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис.

Крачковская крайне болезненно воспринимала отсутствие у неё звания народной артистки. Я ей говорил: «Вас народ любит, значит, вы и без корочек народная». Наталья Леонидовна вздыхала и говорила, что ей дорого зрительское признание, однако хотелось бы признания и на официальном, государственном уровне, — подчеркнул Денис Кирис.

По словам руководителя актёрского профсоюза, «дело было не в привилегиях, которые давало звание». Он объяснил, что «так было воспитано их поколение, служившее кинематографу и сцене, звание давало им убеждённость, что всё было не зря, что страна понимает и ценит их заслуги».

Какие льготы давало звание народного артиста в СССР и что осталось от них сейчас

Звание народного артиста СССР давало его обладателю повышенную ежемесячную зарплату, которая была больше трёх средних окладов советского рабочего, 50-процентную скидку на оплату ЖКХ, право установить домашний телефон за госсчёт. Также народным предоставлялась в пожизненное пользование дача (бесплатно), служебный автомобиль с водителем, отдых в правительственных санаториях и так далее.

Это был принципиально иной уровень жизни, нежели у всех остальных! Получая звание заслуженного артиста, деятель культуры оказывался в привилегированном классе, а уж народный артист СССР воспринимался буквально небожителем, — подчеркнул в беседе с NEWS.ru киновед, историк кино Александр Шпагин.

С распадом СССР система госзваний сохранилась частично. Ни заслуженный, ни народный статус не дают теперь ни персональной машины с водителем, ни дополнительных квадратных метров жилплощади, ни дачи. Зато зарегистрированным в Москве народным артистам России начисляется прибавка к пенсии в размере 30 тысяч рублей ежемесячно.

О представлении деятеля культуры к званию ходатайствует организация: театр (в котором служит артист), Союз театральных деятелей либо Союз кинематографистов. Претендент должен собрать целый пакет документов, который проходит несколько инстанций и согласований, начиная с Министерства культуры.

Эти круги, которые надо пройти не человеку, а документам, тяжёлые, — признал народный артист РФ Андрей Житинкин.

На финальном этапе заявку рассматривает комиссия по госнаградам при президенте России, которая собирается один раз в год и разбирает каждый конкретный случай. Она принимает решение, достоин артист звания или нет, после чего указ подписывает президент.

Владимир Путин kremlin.ru

Как рассказал Андрей Житинкин, во внимание принимаются все заслуги артиста, включая его общественную деятельность. По его мнению, сказавшая об отсутствии для неё ценности звания Чулпан Хаматова слукавила. На взгляд режиссёра, актриса «очень правильно выстраивала свою жизнь с карьерной точки зрения — стремилась играть главные роли, активно занималась общественной деятельностью тоже очень вовремя. А всё это имеет значение, в том числе при назначении званий».

Думаю, в заявлении Чулпан сыграло роль настроение момента или дополнительный пиар. Мы же не знаем всех обстоятельств, вынудивших её так говорить. Это момент временный. То, что она пожалеет о своих словах, точно, — сказал Андрей Житинкин.

Советник президента России по культуре и искусству, член комиссии по госнаградам при президенте РФ Владимир Толстой заверил NEWS.ru, что звание народного артиста «остаётся очень почётным для тех, кто занимается актёрской профессией». Он отметил, что это высшая степень признания, о которой «люди мечтают годами, особенно люди старой формации». По словам Толстого, если раньше народными артистами могли стать только пять человек за год, в 2022 году квота была расширена и «это звание получили больше желающих».

У меня нет ощущения, что получение званий — это проходная история, для кого-то неважная, особенно учитывая количество ежегодно подаваемых заявок на получение звания, — подчеркнул Владимир Толстой.

Руководитель Гильдии актёров кино при Союзе кинематографистов России Валерия Гущина подтвердила, что «многие артисты обращаются и в Союз кинематографистов, и в Союз театральных деятелей с просьбой представить их к званию, но звание дают не всем».

Киновед и историк кино Александр Шпагин назвал отказ актёров от госнаграды недальновидным решением, которое можно объяснить разве что молодостью, когда положенная народным артистам прибавка к пенсии «кажется копейками». Он отметил, что, «возможно, сейчас эти деньги и не имеют значения, но когда накроет старость, то и „копейки“ окажутся кстати, и звание нелишним».