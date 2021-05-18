Народные артисты попросили Путина назвать площадь в честь Лужкова в Москве

Десятки народных артистов, худруков и заслуженных деятелей культуры обратились к Владимиру Путину с просьбой увековечить память бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Артисты просят назвать в его честь улицу или площадь, учитывая его выдающиеся заслуги перед городом, текст письма приводит «МК».
Обращение
Учитывая выдающийся вклад Юрия Михайловича Лужкова в развитие Москвы и исключительные заслуги перед городом, а также с учетом предстоящего 85-летия со дня рождения, ходатайствуем о присвоении его имени одной из площадей (улиц) на территории Центрального административного округа в 2021 году, — говорится в обращении.
Среди подписавших письмо президенту — Юрий Башмет, Надежда Бабкина, Светлана Дружинина, Константин Райкин, Инна Чурикова, Александр Градский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Владимир Меньшов и многие другие знаменитости.
Предложение деятелей культуры поддержал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он считает, что идею назвать в честь Лужкова площадь или улицу поддержат многие москвичи. Тем более что именно Лужков оказался человеком, возглавившим Москву в самый «тяжелейший период новейшей истории», отмечает депутат.
Как сообщалось ранее, лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался против инициативы депутатов Госдумы назвать улицу в Москве в честь экс-мэра города Юрия Лужкова. Жириновский в ответ напомнил, что в своё время бывший президент Дмитрий Медведев отправил Лужкова в отставку по недоверию. Это, по его словам, самая жёсткая форма увольнения.