Народные артисты попросили Путина назвать площадь в честь Лужкова в Москве

https://static.news.ru/photo/967bd780-b818-11eb-b2fa-96000091f725_660.jpg Юрий Лужков Фото: ru.wikipedia.org/Анастасия Сергеевна Федоренко - has been sent by email from author, CC BY-SA 3.0,

Десятки народных артистов, худруков и заслуженных деятелей культуры обратились к Владимиру Путину с просьбой увековечить память бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Артисты просят назвать в его честь улицу или площадь, учитывая его выдающиеся заслуги перед городом, текст письма приводит «МК».

Обращение приурочено к 85-летию бывшего градоначальника. Артисты напомнили, что в годы правления Лужкова в Москве были отремонтированы почти все учреждения культуры, каждый год строилось по театру и всегда проходили масштабные конкурсы и культурные мероприятия.

Учитывая выдающийся вклад Юрия Михайловича Лужкова в развитие Москвы и исключительные заслуги перед городом, а также с учетом предстоящего 85-летия со дня рождения, ходатайствуем о присвоении его имени одной из площадей (улиц) на территории Центрального административного округа в 2021 году, — говорится в обращении.

Среди подписавших письмо президенту — Юрий Башмет, Надежда Бабкина, Светлана Дружинина, Константин Райкин, Инна Чурикова, Александр Градский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Владимир Меньшов и многие другие знаменитости.

Предложение деятелей культуры поддержал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он считает, что идею назвать в честь Лужкова площадь или улицу поддержат многие москвичи. Тем более что именно Лужков оказался человеком, возглавившим Москву в самый «тяжелейший период новейшей истории», отмечает депутат.

Как сообщалось ранее, лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался против инициативы депутатов Госдумы назвать улицу в Москве в честь экс-мэра города Юрия Лужкова. Жириновский в ответ напомнил, что в своё время бывший президент Дмитрий Медведев отправил Лужкова в отставку по недоверию. Это, по его словам, самая жёсткая форма увольнения.