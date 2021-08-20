16+

Рубрики

Медиа

Архив

Культура

Народного артиста Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве

14:30, 21 августа 2021
Народного артиста Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве Народный артист России Валерий Гаркалин Фото: Группа творчества Валерия Гаркалина/vk.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Народный артист России Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве из-за травмы головы, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, артист получил травму в результате падения. По данным телеканала, Гаркалин отдыхал в одном из заведений Москвы, откуда его доставили в НИИ Скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее сообщалось, что актёр Том Харди на съёмках первого фильма «Веном» получил травму, которая потребовала проведения двух операций на колене. Спустя восемь недель после хирургического вмешательства он уже снимался в сиквеле проекта. 

Подробности несчастного случая актёр не раскрыл, однако, судя по всему, травма была серьёзная. Несмотря на то, что его организму требовалось длительное восстановление, он отправился работать над второй частью, рискуя здоровьем. Всё обошлось, и сейчас Харди относится к произошедшему с позитивом: по крайней мере, он позаботился о том, чтобы оставаться в хорошей форме.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео