Народная артистка Санаева прокомментировала информацию о госпитализации Народная артистка Санаева подтвердила, что ее госпитализировали

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Елена Санаева

Народная артистка РФ Елена Санаева подтвердила информацию о госпитализации. Она сообщила РИА Новости, что «приболела». Актриса добавила, что находится в хороших руках и чувствует себя хорошо.

Госпитализировали, да. Приболела. Я в хороших руках, — рассказала артистка.

Елена Санаева известна по роли лисы Алисы в фильме «Приключения Буратино». Она дебютировала в кино в 1967 году, исполнив роль девушки Люси в историко-биографическом фильме «Генерал Рахимов». Последняя роль к настоящему времени — Дина Радишевская в комедийной мелодраме «Добро пожаловать в семью» (2021). В общей сложности актриса снялась в более чем 50 фильмах и сериалах.

Кроме того, Санаева принимала участие в озвучивании мультипликационных фильмов и в качестве режиссера сняла несколько документальных картин, таких как «Герман, сын Германа», «Портрет современника на фоне века», «Жизнь на вырост» и другие.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что пародист и телеведущий Юрий Аскаров доставлен в одну из клиник Москвы. По данным канала, 47-летний артист накануне пожаловался на плохое самочувствие. Сам Аскаров подтвердил факт госпитализации. По данным «112», у Аскарова обнаружили симптомы ОРВИ.