«Народ поменять»: кинокритик объяснил низкий интерес к российским фильмам Кинокритик Шнейдеров объяснил низкий интерес к российским фильмам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России есть хорошие сценарии и неплохие актеры, но в стране нет «хорошей публики», которая хочет смотреть отечественное кино, рассказал в беседе с NEWS.ru режиссер, теле- и радиоведущий, кинокритик Давид Шнейдеров, комментируя слова актрисы Анастасии Макеевой, заявившей, что сейчас наступает подходящее время для «возрождения российского кино». Кинокритик не разделяет оптимизм Макеевой и считает, что для прогресса отечественного кино необходима конкуренция с западным, а чтобы люди пошли в кинотеатры на российские фильмы, нужно менять систему образования.

У нас нет хорошей публики, которая хочет смотреть российское кино, в этом проблема. Нам бы народ поменять, чтобы народ пошел смотреть русское кино, было бы еще где его показывать, потому что деньги в производство кино вложены, но через полтора-два года, когда эти фильмы будут выходить на экран, за это время закроются кинотеатры, закончится киносъемочная аппаратура, и нам кино будет снимать не на что и показывать негде, — сказал Шнейдеров.

Он подчеркнул, что для развития российского кино нужна конкуренция с западными фильмами, а для этого необходимо показывать голливудское кино. Кроме того, государство должно вкладывать в прокат и рекламу отечественных кинокартин. Для того, чтобы россияне пошли в кино на отечественный фильм, нужно принципиально менять систему образования, начиная со школы.

Нужно больше уделять внимание гуманитарным дисциплинам, всю школу обучать смотреть кино. Вот 1 сентября выходит детский фильм «Календарь Ма(й)я». Очень достойное российское кино. Вы много видели рекламы? Ответ будет мало, потому что у российских дистрибьютеров, особенно у тех, которые занимаются прокатом семейного кино, денег на рекламу нет. Государство должно вкладывать в прокат, в наружную рекламу и на телевидении. Должен быть комплекс мер, а мы ограничиваемся точечными уколами, которые сводят все усилия к нулю, — объяснил Шнейдеров.

Актриса Анастасия Макеева уверена, что с уходом из проката зарубежных фильмов начинается время возрождения российского кино. Она считает, что для этого в стране имеются необходимые кадры: хорошие сценарии, артисты, операторы, а зритель готов поддержать отечественные фильмы.

Ранее кинокритик Роман Григорьев заподозрил Никиту Михалкова и Марию Шукшину в лицемерии после их слов о премии «Оскар». Он считает, что политику ни в коем случае нельзя смешивать с искусством.