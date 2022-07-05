Финансирование игры «Смута» из бюджетных средств сравнили с лохотроном Игровой журналист Казунов назвал лохотроном» проект российской компьютерной игры «Смута»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор IXBT.games, игровой журналист Виталий Казунов в разговоре с NEWS.ru назвал лохотроном проект патриотической игры «Смута» от отечественной студии Cyberia Limited. По мнению эксперта, из проекта, на который Институт развития интернета выделил 260 млн рублей, не выйдет «ничего толкового», о чем свидетельствуют обещания разработчиков игры, которые замахнулись сделать смесь из детища польской студии CD Projekt RED «Ведьмак» и Assassin’s Creed от Ubisoft. Казунов считает, что рисунки прототипов персонажей из будущей игры не выдерживают никакой критики и, скорее всего, ничего приличного из этой затеи не выйдет. Тем не менее он подчеркнул, что правительство поступило мудро, заключив контракт на разработку игры с оплатой после представления результата, точнее, студии дали гарантии: независимо от продаж непосредственно самой игры, разработчики все равно получат фиксированную сумму от государства.

В этот раз приятно удивили государственные структуры. Ведь обещанные студии 260 миллионов рублей поступят им не во время разработки, а только после завершения проекта. Это так называемая гарантия, вроде того, что делают EPIC Games или Microsoft. Они заключают соглашения с разработчиками и дают им гарантию: если продукт вопреки прогнозам будет продаваться в недостаточном количестве, то компания обязуется выплатить им определенную заранее фиксированную сумму. Это делается в первую очередь для того, чтобы разработчик охотнее шел на условия фирмы и чувствовал некую защищенность при любом стечении обстоятельств, — отметил эксперт.

Казунов также привлек внимание к тому, что накануне разработчики из Cyberia Limited удалили официальный сайт «Смуты», а также почистили аккаунты в соцсетях. Позже авторы проекта вышли на связь, объяснив новости об исчезновении ребрендингом. Журналисту показался такой ход подозрительным.

Что касается новостей про исчезновение представителей компании разработчика с радаров в информационном поле: даже если это и ребрендинг, то абсолютно непонятно, почему надо было в одночасье исчезать со всех ресурсов, — высказался Казунов.

Также журналист обратил внимание на опасность появления, большого количества мошеннических схем вокруг бюджетного финансирования подобного рода проектов.

Заявок на получение государственного финансирования подано уже огромное количество. В случае если эти деньги будут распределяться людьми, хоть как-то разбирающимися в видеоиграх, то из этого может получиться толк. Так как в России сейчас, вопреки расхожему мнению, наблюдается активнейший рост IT индустрии и даже в некоторых областях наблюдается нехватка профессиональных кадров. В тоже время возможность получить государственные финансовые гарантии, как обычно, привлекает к себе огромное количество разноплановых мошенников. В то время как реально талантливые коллективы, заявляющие реальные цели, рискуют остаться без господдержки, — заключил Казанов.

Ранее гендиректор российской компании «Сайберия Нова» Алексей Копцев в комментарии NEWS.ru назвал фейком сообщения в СМИ о бегстве и исчезновении студии после получения 260 млн рублей от государства на создание компьютерной игры. Глава разработчика отметил, что команда в полном составе находится в РФ и занимается проектом. Он подчеркнул, что «никто никуда не бежал и деньги не воровал».