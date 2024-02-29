Наоми Кэмпбелл заподозрили в романе с арабским миллионером Наоми Кэмпбелл появилась на публике с арабским кинопродюсером Аль Турки

Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наоми Кэмпбелл, Мохаммед Аль Турки

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл вызвала бурю сплетен, появившись на красной дорожке британской кинопремии Bafta с арабским кинопродюсером и миллионером Мохаммедом Аль Турки, пишет The Sun. По данным издания, пара весь вечер не расставалась, позируя перед камерами журналистов. Сообщается, что Мохаммед и Наоми знакомы более трех лет.

Пара впервые появилась вместе в декабре 2021 года. С тех пор Наоми и Мохаммед проводили много времени вместе и, похоже, они встречаются. В прошлом году они вместе посетили несколько мероприятий недели моды, и Мохаммед выкладывал совместные кадры в свой блог. Наоми в его компании посещала Саудовскую Аравию и часто оставляла эмодзи с тремя сердечками рядом с постами, в которых он отмечает ее, — говорится в сообщении.

Летом 2023 года Кэмпбелл сообщила, что стала мамой во второй раз. Ее первая дочка появилась на свет в мае 2021 года, а сейчас 53-летнюю звезду подиумов поздравили с рождением сына. По словам самой Кэмпбелл, стать матерью никогда не поздно.

Среди тех, кто поздравил Наоми с важным событием, были замечены модельер Донателла Версаче и немецкая супермодель Клаудиа Шиффер.

Имя первого ребенка Кэмпбелл до сих пор остается неизвестным, как и то, кто является отцом детей. Сообщалось, что звезда будет воспитывать дочь и сына самостоятельно.