Награды, санкции, поддержка СВО: как сейчас живет певец Николай Расторгуев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Расторгуев

Народный артист России Николай Расторгуев прославился в составе группы «Любэ». Чем сейчас занимаемся певец, как относится к СВО?

Как появилась группа «Любэ», какие награды имеет Расторгуев

Николай Расторгуев начал карьеру артиста в 1978 году. Он работал на эстраде солистом в вокально-инструментальных ансамблях «Шестеро молодых», «Здравствуй пеня» и группы «Рондо».

В 1987 году композитор Игорь Матвиенко решил создать новый коллектив с национально-патриотическим уклоном, после чего он вместе с Николаем Расторгуевым работал над записью альбома, в который вошла песня «Люберцы». В январе 1989 года была образована группа «Любэ».

На «Рождественских встречах» 1989 года певицей Аллой Пугачевой был предложен сценический образ Расторгуева — военная форма образца 1939 года. Группа «Любэ» активно гастролировала на протяжении многих лет.

Николай Расторгуев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета, имеет премию ФСБ России за заслуги в области искусства в условиях максимально приближенных к боевым.

Что известно о проблемах со здоровьем Расторгуева

В 2007 году Николай Расторгуев серьезно заболел. Врачи поставили ему диагноз «хроническая почечная недостаточность», артисту требовалась пересадка почки. В 2009 году певец перенес трансплантацию.

В июне 2017 года вокалиста «Любэ» экстренно увезли в больницу перед концертом в Туле, где группа должна была выступить на празднике в честь Дня России. У певца произошел сердечный приступ.

По словам композитора Игоря Матвиенко, Расторгуеву удалось преодолеть все проблемы со здоровьем.

«Все отлично там. У Николая были проблемы со здоровьем 7 или 8 лет назад, но все уже прошло. Сейчас он на спорте и в очень хорошей форме», — отметил он в программе «Судьба человека».

Чем сейчас занимается Расторгуев, как поддерживает военных на СВО

Несколько лет назад появились слухи о переезде Расторгуева в Германию, однако в марте 2022 года артист опроверг эту информацию. По словам музыканта, он никуда не переезжал и не собирается, поскольку его дом в России.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Расторгуев

«Кто-то сделал вброс несколько лет назад. Конечно, это вранье. Они же головой не соображают. У меня есть аккаунты в социальных сетях, выставляю там свои перелеты по России, вот как летать из Германии сюда на гастроли? Это нереально физически! Это все бред сивой кобылы», — сказал он в YouTube-шоу «Антонимы».

Николай Расторгуев вместе с группой «Любэ» продолжает гастролировать по России, в также поддерживает проведение спецоперации на Украине. Он не разделяет позицию коллег, которые уехали из России после начала СВО.

«Мне, честно говоря, надоела возня вокруг этих имен. Пусть живут, как хотят. В такую лихую годину гражданин страны должен быть со своей армией всегда, со своей страной. Это основной постулат. Если, конечно, он настоящий гражданин. И это все», — сказал он для «Подмосковья сегодня».

Артист является членом Общественного совета при Минобороны РФ. В апреле 2022 года он выступил перед участниками СВО. В феврале 2023 года певец преподнес подарок военнослужащим, сообщал Пятый канал. Артист подписал и отправил им гитары. Расторгуев считает, что на фронте «сложно обойтись без окопных песен», поскольку они помогают бойцам почувствовать редкие минуты спокойствия.

За поддержку спецоперации Расторгуеву в 2022 году запретили въезд в Латвию. Также артиста включили в черные списки Евросоюза. В феврале 2023 года он был внесен зачислен в санкционный список Канады «российских агентов дезинформации».

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