«Наговор бывших»: Асмус пожаловалась на сглаз завистников Асмус сообщила, что ее сглазили после постов о счастье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус пожаловалась на то, что после публикации нескольких позитивных постов в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), у нее началась череда неудач. По словам артистки, в ночь перед записью аудиоспектакля и выступлением на сцене у нее разболелся зуб, после чего пришлось ехать на операцию. Асмус предположила, что ее сглазили и назвала это «наговором бывших».

Какая тварюшка меня опять сглазила? Реально, вот стоит написать мне, что я счастлива, так сразу [ужас] какой-то. Все, возвращаюсь к формату нытья-постов про не сплю по 80 дней, работаю 25/8 и все отваливается. Если я усну сегодня в одной из комнат на шоу или буду держаться за щеку — это не часть спектакля, а наговор бывших, — написала Асмус в посте.

Ранее поклонники сравнили Асмус с мужчиной после того, как она опубликовала в блоге снимки с короткой стрижкой. В комментариях под постом некоторые сравнили ее с мужчиной и с голливудской актрисой Шерон Стоун. Пользователи предположили, что остричь волосы Асмус решилась после сообщений о скорой свадьбе бывшего мужа комика Гарика Харламова, и назвали ее образ неудачным.

До этого Асмус опубликовала фото с короткой стрижкой после новости о свадьбе бывшего мужа Гарика Харламова и его коллеги Катерины Ковальчук. Звезда «Интернов» попросила подписчиков не искать в этом скрытого смысла, пояснив, что давно хотела сменить образ. Асмус добавила, что новая прическа ей очень нравится.