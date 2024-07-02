«Надеюсь, что придет другое время»: как живет Михаил Горевой

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Михаил Горевой

Из-за сыгранных за рубежом ролей за Михаилом Горевым закрепилось амплуа злодея, но это его нисколько не смущает. Как живет артист, что известно о его личной жизни и творческих планах?

Где сейчас Михаил Горевой

За плечами артиста почти 200 ролей в кино. В 1990-х Горевой, пока жил в США, успел сняться в голливудских картинах «Умри, но не сейчас», «Шпионский мост» и других. Российские зрители полюбили артиста за игру в лентах «Екатерина» с Мариной Александровой и «Дом солнца». Сам артист признавался, что по большей части играет злодеев.

«Меня в театре и кино использовали большей частью в амплуа злодея, негодяя, мерзавца. <...> Постельных сцен у меня было полторы штуки. Ни целоваться, ни обниматься, ни делать что-либо более увлекательное мне не доверяют. Но если нужно кого-нибудь стопроцентно убить или качественно изнасиловать с особой жестокостью — зовут меня. И платят достойные деньги за такую работу, кстати сказать», — отмечал Горевой в разговоре с газетой «Моя Семья».

В 2024 году на экраны вышли сразу четыре фильма с участием Горевого. Артист сыграл в ленте «Золото Умальты», «Мосгаз. Дело № 10: Метроном», «Полупановы» и «Ректор». В последней Горевой сыграл главную роль — ректора Вячеслава Павловича Богомолова, который намерен передать свой пост молодому кандидату наук Лаврентию Тимошину, который разрабатывает лекарство от страха.

«У нас по сюжету целых два ректора: один талантливый, обаятельный и нежный. Другой... уже понятно, да? Та еще сволочь. Суровый, дурной. Если по амплуа, то комический злодей. <...> Мы все работали ярко, яростно, с удовольствием — и получая друг от друга удовольствие. И в этом вся суть профессии», — говорил Горевой о работе над восьмисерийным драмеди.

Сейчас в производстве находятся еще восемь картин с участием актера. Речь идет о лентах «Возвращение Робинзона», «Голливудск», «Жизнь по вызову — 3», «Кореша», «Либидо», «Любовь Советского Союза», «Олень» и «Отряд Светлячков».

Кроме того, Горевой продолжает играть в театре. Он задействован в постановках «Мастер и Маргарита», «Тихий Дон» и «Один на один».

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Михаил Горевой в спектакле «Тиль» в постановке Сергея Голомазова

Что Горевой говорил о русской культуре

В 2022 году актер заявил, что «отменить» русскую культуру невозможно. По его словам, с тем же успехом можно «отменить» «северный ветер или Средиземное море». Горевой подчеркивал, что русская культура тесно связана с мировой.

«Предполагать, что вообще возможно было „отменить“ русскую культуру, — то же самое, как пытаться „отменить“ северный ветер. Можно „отменить“ конкретных артистов. Меня уважали, я работал с кинематографистами первого эшелона: Джеки Чаном, Стивеном Спилбергом, Пирсом Броснаном. Сейчас да, нас не зовут. Но и дома достаточно проектов. Надеюсь, что придет другое время. В конце концов, кто может сыграть русского злодея лучше, чем русский артист?» — повторял Горевой свою мысль в беседе с «Вечерней Москвой» в 2024 году.

Как сложилась личная жизнь Михаила Горевого

Первой женой артиста была актриса Анна Марголис. В браке родились дочь Дарья и сын Дмитрий. Горевой признался, что брак распался из-за того, что он «был одержим работой, своим театром, тащил туда вещи из дома, забывал о семье».

Наследник Горевого Дмитрий пошел по стопам отца и закончил ГИТИС. Зрителям он знаком по картинам «Сволочи» и «Кадетство». Состоит в Союзе художников России. Дочь Дарья подарила Горевому двух внуков.

После развода актер встречался с выпускницей Американской академии драматического искусства Марией Саффо. Однако женщина ушла к его близкому другу — актеру Павлу Майкову, который на тот момент был с актрисой Екатериной Масловской и воспитывал с ней сына Даниила.

Сейчас Горевой состоит в отношениях с художником-оформителем Олесей Маркеловой. В 2012 году у пары родилась дочь Софья.

Читайте также:

«Наш мир никогда не будет прежним»: как живет Евгений Пронин в эмиграции

«Нам не отмыться никогда от вони липкого стыда»: где сейчас Дмитрий Назаров

Пугачева и Нетребко, роман Крида: последние новости шоубиза 2 июля