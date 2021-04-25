Над британской монархией нависла угроза очередного скандала

https://static.news.ru/photo/22f25992-a68e-11eb-aa6e-96000091f725_660.jpg Фото: Time/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Переиздание биографии принца Гарри и его супруги Меган Маркл может вызвать новый виток напряжённости в королевской семье. Книгу «В поисках свободы», которая была опубликована летом 2020 года, собираются дополнить новыми главами, содержащими шокирующее интервью Сассексов Опре Уинфри, сообщает Sunday Times.

Как пишет издание со ссылкой на источник, близкий к принцу Гарри, если биография будет дополнена, то раскол вокруг британской монархии только усилится.

В обновлённое издание планируют включить рассказ Маркл об издевательствах над ней со стороны бывших сотрудников дворца, смерти принца Филипа, а также информацию о новой жизни герцогов Сассекских в Америке и их прибыльных сделках с Netflix и Spotify.

Новая версия биографической книги должна увидеть свет в августе 2021 года.

Ранее нашумевшее интервью американской журналистки Опры Уинфри с герцогиней Меган Маркл и её мужем принцем Гарри вызвало широкий резонанс в обществе и практически раскололо королевскую семью Великобритании. Так, бывший ведущий шоу «Доброе утро, Британия!» Пирс Морган опроверг ряд заявлений Маркл в эфире Fox News.

По его словам, она позволила себе около 17 ложных или преувеличенных высказываний. Кроме информации о своём бракосочетании, она солгала о расизме в Букингемском дворце и о том, что её сын Арчи якобы лишился титула. Однако по закону сын внука Елизаветы II не может стать принцем по праву рождения, заявил Морган.

8 января 2020-го герцоги Сассекские отказались от звания членов королевской семьи (герцогские титулы остались при них) — решение вступило в силу 1 апреля прошлого года. Это означает, что теперь Гарри и Меган должны сами себя обеспечивать (ранее это происходило за государственный счёт) и не обязаны присутствовать на протокольных мероприятиях. При этом принц всё ещё остаётся наследником британского престола.