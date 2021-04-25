Над британской монархией нависла угроза очередного скандала

Переиздание биографии принца Гарри и его супруги Меган Маркл может вызвать новый виток напряжённости в королевской семье. Книгу «В поисках свободы», которая была опубликована летом 2020 года, собираются дополнить новыми главами, содержащими шокирующее интервью Сассексов Опре Уинфри, сообщает Sunday Times.
Как
В обновлённое издание планируют включить рассказ Маркл об издевательствах над ней со стороны бывших сотрудников дворца, смерти принца Филипа, а также информацию о новой жизни герцогов Сассекских в Америке и их прибыльных сделках с Netflix и Spotify.
Новая версия биографической книги должна увидеть свет в августе 2021 года.
Ранее нашумевшее интервью американской журналистки Опры Уинфри с герцогиней Меган Маркл и её мужем принцем Гарри вызвало широкий резонанс в обществе и практически раскололо королевскую семью Великобритании. Так, бывший ведущий шоу «Доброе утро, Британия!» Пирс Морган опроверг ряд заявлений Маркл в эфире Fox News.
По его словам, она позволила себе около 17 ложных или преувеличенных высказываний. Кроме информации о своём бракосочетании, она солгала о расизме в Букингемском дворце и о том, что её сын Арчи якобы лишился титула. Однако по закону сын внука Елизаветы II не может стать принцем по праву рождения, заявил Морган.
8 января 2020-го герцоги Сассекские отказались от звания членов королевской семьи (герцогские титулы остались при них) — решение вступило в силу 1 апреля прошлого года. Это означает, что теперь Гарри и Меган должны сами себя обеспечивать (ранее это происходило за государственный счёт) и не обязаны присутствовать на протокольных мероприятиях. При этом принц всё ещё остаётся наследником британского престола.