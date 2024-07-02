«Национальный кумир»: кинокритик раскрыл секрет популярности Ширвиндта Кинокритик Шпагин: Ширвиндт стал прообразом сознания всех слоев населения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ширвиндт

Актер Александр Ширвиндт стал прообразом сознания всех слоев населения и национальным кумиром россиян, считает кинокритик Александр Шпагин. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что артист сам писал тексты к репризам и дополнял неинтересные роли собственными репликами.

Ширвиндт всегда сам писал тексты к своим репризам, он еще был хорошим писателем-сатириком. Он дополнял неинтересные роли своими репликами. Ширвиндт был не просто национальным кумиром, это прообраз сознания всех слоев населения, — пояснил кинокритик.

По словам Шпагина, если бы такого актера не было, его пришлось бы выдумать. Кинокритик отметил, что Ширвиндт создал маску советского интеллигента, с помощью которой над всем остроумно иронизировал.

Из этой маски он практически не выходил. Он предпочел уйти под маску сытого и ироничного кота, но прекрасно понимал, что эта маска во многом необходима. При этом Ширвиндт был очень разносторонним актером, он везде разный, — заключил Шпагин.

Ширвиндт ранее был посмертно удостоен специального приза «Честь и достоинство» национальной кинопремии «Ника». Объявил об этом со сцены театра «Маска» российский актер Леонид Ярмольник. Актер отметил, что именно Ширвиндт дал ему «инструкции, как пользоваться этой жизнью и этой профессией».