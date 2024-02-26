«Начинает чахнуть»: Садальский о возвращении Хаматовой в Россию Садальский заявил, что игра Хаматовой никому не нужна в Европе

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Станислав Садальский

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, известный по фильмам «Место встречи изменить нельзя», в интервью aif.ru прокомментировал возможное возвращение актрисы Чулпан Хаматовой в Россию, сообщив, что она «начинает чахнуть» за границей. По словам актера, «метания русской души» непонятны европейскому зрителю и вызывают отторжение, поэтому воспитанный в традиции русской театральной школы артист может только для своей публики. Садальский подчеркнул, что наши актеры в Европе никому не нужны, там «своих хватает».

Русский артист может играть только на русской сцене. Вдобавок никому они там не нужны потому, что своих хватает. Артист не может существовать без публики и ее одобрения. Все, что мы делаем, мы делаем для зрителя. Чулпан Хаматова начинает чахнуть за границей, особенно учитывая то, каким успехом и уважением она пользовалась у себя дома в России, — отметил Садальский.

Ранее Хаматова призналась, что ей предлагали вернуться в РФ, гарантируя безопасность. В эфире «Латвийского радио 4» актриса рассказала, что может приехать, если извинится, но делать этого она не намерена.

19 января глава Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции (ФПБК) Виталий Бородин выразил желание лишить Хаматову звания народной артистки России. Соответствующее обращение он направил в Министерство культуры.