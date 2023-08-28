Начальник охраны Ельцина стал консультантом детективного романа Генерал-лейтенант Коржаков стал консультантом детектива об ограблении века

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Александр Коржаков

Генерал-лейтенант Александр Коржаков стал консультантом нового детективного романа Остапа Стужева «Золотые пилигримы» об «алмазном ограблении века», основанного на реальных событиях и инсайдах автора. Как сообщил писатель в своем Telegram-канале, книга повествует о самом дерзком ограблении XXI века алмазной биржи в Антверпене в 2003 году на сумму более $100 млн. Кроме того, он рассказал, что опубликовал серию рассказов из жизни главных героев новой книги. Сами истории не имеют прямого отношения к основной сюжетной линии и представляют собой обособленные художественные произведения, которые иронично дополняют закрученную интригу книги и позволяют читателю заранее познакомиться с ее протагонистами. Роман выйдет уже в начале сентября.

Как отметил Стужев, главным его консультантом при создании романа стал руководитель службы безопасности первого президента России генерал-лейтенант Александр Васильевич Коржаков. Из его советов и наставлений, по словам писателя, было взято «много деталей и продумано до самых мелочей».

Его советы и поправки помогли мне более точно выстроить логические цепочки взаимодействия некоторых персонажей, правдивее прописать присущие им мотивационные триггеры. Еще раз выражаю Александру Васильевичу свою благодарность, — написал автор.

Фото: Личный архив Остапа Стужева Остап Стужев

Дерзкое ограбление, о котором повествует роман, произошло в 2003 году. Осуществил его итальянец Леонардо Нотарбартоло. Мужчина арендовал офисное помещение в здании Антверпенского алмазного центра и более года изображал неприметного торговца драгоценными камнями. Вместе со своими подельниками ему удалось опустошить 123 ячейки с алмазами на сумму свыше $100 млн.

Остап Стужев, чье настоящее имя — Иван Зотчик, получил известность благодаря приключенческому шпионскому бестселлеру «Правила Мерджа» о тайнах утраченных шедевров музея Прадо.

Ранее доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Александр Кононов рассказал, что перед сном лучше читать приключения, сказки, а также романтику. По мнению эксперта, вечером предпочтительнее взять бумажную книгу или «читалку» с технологией E-lnk.