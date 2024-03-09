Не побоялись нестандартных цветов и форм: фото с Недели моды в Москве Дизайнеры не побоялись нестандартных форм и цветов на Неделе моды в Москве

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Закрытие Московской недели моды на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

В пятницу, 8 марта, на международной выставке-форуме «Россия» прошло закрытие Московской недели моды. Представить свои коллекции на мероприятии смогли РГУ имени А. Н. Косыгина, Московский художественно-промышленный институт, Национальный институт дизайна и Онлайн-Академия брендинга и дизайна METRICS. Дизайнеры не побоялись экспериментировать. В образах присутствует игра с силуэтами, нестандартными цветовыми сочетаниями и формами.

Российские школы моды представили свои коллекции под аккомпанемент музыкальной группы OTYKEN, которая была номинирована на музыкальную премию «Грэмми» в 2022 году.

Московская неделя моды стартовала 1 марта на ВДНХ и началась с большого гала-показа. Российские бренды представили изделия дизайнеров из разных регионов. Среди них Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Киров, Челябинск, Пятигорск и другие. Всего за время проведения мероприятия прошло более 120 модных показов отечественных и иностранных дизайнеров. Так, посетители смогли увидеть работы Сергея Сысоева, Юлии Далакян, Яниса Чамалиди, Александры Гапанович, Лары Суровой и других.

Главное модное событие России посетила киноактриса Орнелла Мути. Итальянскую звезду сопровождала ее 49-летняя дочь Найке Ривелли, которая вышла на подиум в наряде марки Maison Esve 4 марта. 68-летняя Мути сидела в первом ряду на показе в ЦВЗ «Манеж».

Актриса вышла в свет в элегантном платье винного оттенка с вырезом на груди. Ривелли представила на модном шоу «голое» платье из новой коллекции российского модного дома. Наряд был украшен черным кружевом. Актриса сообщила, что участие Найке в показе — это разовая акция. Дочь не планирует строить карьеру в мире моды.

Самые яркие моменты Московской недели моды — в фотогалерее NEWS.ru.