На ВДНХ открылась автовыставка «Царский выезд»

С 19 февраля в Музее Гаража особого назначения работает выставка «Царский выезд», посвящённая 115-летию Собственного Его Императорского Величества гаража, просуществовавшего всего 10 лет, но собравшего 56 автомобилей, что было рекордом среди европейских монархов в то время.

Гости выставки смогут лучше узнать автожизнь России прошлого века, включая первые автомобильные салоны, организованные под руководством императора гонки и путешествия Николая II по стране. Помимо этого, организаторы расскажут о работе Русско-Балтийского завода и фронтовой жизни автомобильной роты.

Экспозиция собрана в павильонах 53–54, желающие смогут посетить её до 17 апреля включительно.