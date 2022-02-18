На ВДНХ открылась автовыставка «Царский выезд»

С 19 февраля в Музее Гаража особого назначения работает выставка «Царский выезд», посвящённая 115-летию Собственного Его Императорского Величества гаража, просуществовавшего всего 10 лет, но собравшего 56 автомобилей, что было рекордом среди европейских монархов в то время.
Гости выставки смогут лучше узнать автожизнь России прошлого века, включая первые автомобильные салоны, организованные под руководством императора гонки и путешествия Николая II по стране. Помимо этого, организаторы расскажут о работе Русско-Балтийского завода и фронтовой жизни автомобильной роты.
Экспозиция собрана в павильонах 53–54, желающие смогут посетить её до 17 апреля включительно.
Автомобиль Berliet (1906)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Автомобиль Hispano-Suiza Тип 12/15 HP (1907-1914)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Автомобиль Studebaker 30 (1909-1912)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Рама автомобиля «Руссо-Балт». Тип С (1909-1919)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Рама автомобиля «Руссо-Балт». Тип С (1909-1919)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Автомобиль Studebaker 30 (1909-1912)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Экспонаты на выставке «Царский выезд»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Автомобиль De Dion-Bouton. Тип G Vis-a-Vis (1898-1902)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Автомобиль Renault AX (1908-1914) и Benz 8/20 HP Sport Wagen (1912-1918)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Экспонаты на выставке «Царский выезд»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Автомобиль «Руссо-Балт». Тип К 12/20 HP (1909-1914)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Автомобиль De Dion-Bouton. Тип G Vis-a-Vis (1898-1902)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Автомобиль Gardner-Serpollet. Тип D кузов 140 (1901)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Автомобиль Rolls-Royse. Тип 40/50 HP (1907-1926)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Автомобиль Rolls-Royse. Тип 40/50 HP (1907-1926)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Автомобиль Rolls-Royse. Тип 40/50 HP (1907-1926)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Автомобиль Berliet (1906)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Автомобиль Renault AX (1908-1914)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Автомобиль «Руссо-Балт». Тип К 12/20 HP (1909-1914)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка «Царский выезд»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дамский дорожный велосипед Davy (1910)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Мотоцикл Indian, модель J Big Twin (1915)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Экспонаты на выставке «Царский выезд»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Рама автомобиля «Руссо-Балт». Тип С (1909-1919)
Сергей Булкин/NEWS.ru