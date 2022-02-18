18+

Рубрики

Медиа

Архив

На ВДНХ открылась автовыставка «Царский выезд»
Культура

На ВДНХ открылась автовыставка «Царский выезд»

09:05, 19 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

С 19 февраля в Музее Гаража особого назначения работает выставка «Царский выезд», посвящённая 115-летию Собственного Его Императорского Величества гаража, просуществовавшего всего 10 лет, но собравшего 56 автомобилей, что было рекордом среди европейских монархов в то время.

Гости выставки смогут лучше узнать автожизнь России прошлого века, включая первые автомобильные салоны, организованные под руководством императора гонки и путешествия Николая II по стране. Помимо этого, организаторы расскажут о работе Русско-Балтийского завода и фронтовой жизни автомобильной роты.

Экспозиция собрана в павильонах 53–54, желающие смогут посетить её до 17 апреля включительно.

Автомобиль Berliet (1906)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Hispano-Suiza Тип 12/15 HP (1907-1914)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Studebaker 30 (1909-1912)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Рама автомобиля «Руссо-Балт». Тип С (1909-1919)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Рама автомобиля «Руссо-Балт». Тип С (1909-1919)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Studebaker 30 (1909-1912)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Экспонаты на выставке «Царский выезд»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль De Dion-Bouton. Тип G Vis-a-Vis (1898-1902)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Renault AX (1908-1914) и Benz 8/20 HP Sport Wagen (1912-1918)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Экспонаты на выставке «Царский выезд»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль «Руссо-Балт». Тип К 12/20 HP (1909-1914)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль De Dion-Bouton. Тип G Vis-a-Vis (1898-1902)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Gardner-Serpollet. Тип D кузов 140 (1901)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Rolls-Royse. Тип 40/50 HP (1907-1926)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Rolls-Royse. Тип 40/50 HP (1907-1926)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Rolls-Royse. Тип 40/50 HP (1907-1926)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Berliet (1906)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Renault AX (1908-1914)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль «Руссо-Балт». Тип К 12/20 HP (1909-1914)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Царский выезд»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дамский дорожный велосипед Davy (1910)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мотоцикл Indian, модель J Big Twin (1915)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Экспонаты на выставке «Царский выезд»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Рама автомобиля «Руссо-Балт». Тип С (1909-1919)

Сергей Булкин/NEWS.ru

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео