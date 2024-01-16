«На своем месте»: телекритик оценил нового ведущего «Модного приговора» Телекритик Горбунов предрек высокие рейтинги «Модному приговору» с Роговым

Фото: Пресс-служба Первого канала

Александр Рогов

Стилист Александр Рогов достойно показал себя в качестве ведущего пилотного выпуска «Модного приговора» и с отрывом победил в зрительском голосовании Первого канала, он справится с этой ролью, заявил NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. По его словам, Рогов находится на своем месте и у программы будет большой рейтинг.

Для него это наивысшая ступень развития, потому что это праймовый проект на главном канале страны, выходит в дневное время. В этом смысле у него будет больше рейтингов, чем в проектах на СТС. Меня удивило, что у Рогова существенный отрыв от конкурентов. Александр достойно себя показал в качестве ведущего пилотного выпуска. Это говорит о том, что человек на своем месте, у него обязательно все получится и он справится с этой ролью, — считает Горбунов.

Как добавил телекритик, также важно понять, захочет ли Рогов параллельно вести шоу на СТС или сконцентрируется исключительно на «Модном приговоре».

Рогов стал новым постоянным ведущим в статусе «обвинителя» в шоу «Модный приговор». Он набрал 45% во время зрительского голосования среди других претендентов на место ведущего. Пробовавшиеся на эту роль Игорь Верник и Даниил Грачев набрали 18% и 16% соответственно. В статусе «защитника» себя во время пробных выпусков показали писательница и блогер Арина Холина, телеведущая Татьяна Геворкян, а также шоумен Антон Лаврентьев и певица Мия Бойка. По ним решения пока не приняты.

«Модный приговор» перестал выходить в эфир после начала СВО. Возобновились выпуски с начала 2024 года. Александр Рогов, в том числе, вел последний выпуск от 14 января. В октябре прошлого года историк моды Александр Васильев сказал, что рад возвращению программы «Модный приговор» в эфир. Он заявил, что не обижен и не расстроен из-за того, что не будет ведущим шоу.