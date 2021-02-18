«На руках поднимал»: Аронова о почившем Мягкове

https://static.news.ru/photo/2adee24e-71df-11eb-9a21-96000091f725_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Актриса Мария Аронова поделилась своими воспоминаниями о почившем актёре Андрее Мягкове. Знаменитость отметила, что тот был очень добрым человеком и старался помочь всем вокруг себя.

Не было ни одного человека, на просьбу которого Мягков не обратил внимания. Он был настолько добрым, настолько отзывчивым человеком, — вспоминает артистка.

Она отметила, что звезда «Служебного романа» мог помочь не только деньгами, но и какими-то вещами. Нередко бывало и такое, что артист «ходил по кабинетам» в попытке помочь какому-либо человеку.

Аронова отметила, что сама мало пересекалась с Мягковым по работе. О его альтруизме актрисе рассказала коллега почившего артиста Нелли Селезнёва, работавшая с ним в театре «Современник». По словам Ароновой, Мягков был таким партнёром по съёмке, который «тебя на руках поднимал и нёс над своей головой», передаёт телеканал «360».

Прощание с почившим Андреем Мягковым пройдёт в МХТ имени Чехова 20 февраля. Оно начнётся в 10:00 по московскому времени. Похоронят одного из самых любимых россиянами артиста на Троекуровском кладбище Москвы.

Актёр умер 18 февраля в возрасте 82 лет. О смерти Мягкова сообщил МХТ им. Чехова, не назвав причину. Позднее несколько Telegram-каналов написали о том, что артист скончался от острой сердечной недостаточности.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни актёра Андрея Мягкова. Политик отметил, что образы артиста навсегда останутся в сердцах поклонников.