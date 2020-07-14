На реставрацию памятника Минину и Пожарскому собрано 58 млн рублей

https://static.news.ru/photo/c950b1ee-c5c5-11ea-8dc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный Исторический музей объявил об окончании сбора денег на реставрацию памятника Минину и Пожарскому в Москве. Организаторам акции удалось собрать 58 млн рублей.

В ближайшие дни будет объявлен конкурс на место подрядчика, который будет проводить ремонтные работы, сообщает РИА Новости. Восстановление монумента планируют завершить в 2023 году.

Жертвователями стали сотни российских граждан, а также граждане стран СНГ. Самые большие пожертвования были сделаны Банком «ПСБ», Российским военно-историческом обществом, а оставшуюся часть необходимого финансирования реставрационных работ берёт на себя Минкультуры РФ, — рассказали в музее.

Над постаментом устроят утеплённый и отапливаемый павильон-мастерскую. Таким образом, во время реставрации скульптуру не придётся увозить с Красной площади.

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