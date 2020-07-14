На реставрацию памятника Минину и Пожарскому собрано 58 млн рублей

Государственный Исторический музей объявил об окончании сбора денег на реставрацию памятника Минину и Пожарскому в Москве. Организаторам акции удалось собрать 58 млн рублей.
В ближайшие дни будет объявлен конкурс на место подрядчика, который будет проводить ремонтные работы,
Жертвователями стали сотни российских граждан, а также граждане стран СНГ. Самые большие пожертвования были сделаны Банком «ПСБ», Российским военно-историческом обществом, а оставшуюся часть необходимого финансирования реставрационных работ берёт на себя Минкультуры РФ, — рассказали в музее.
Над постаментом устроят утеплённый и отапливаемый павильон-мастерскую. Таким образом, во время реставрации скульптуру не придётся увозить с Красной площади.
Как писал NEWS.ru, статуя британского музыканта Джона Леннона, известного участника группы The Beatles, отправится в тур. Путешествие по случаю 80-летия артиста пройдёт в родном городе коллектива — Ливерпуле.
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