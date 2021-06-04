«На потолке огромный грибок»: Волочкова подала в суд на УК за протечку

https://static.news.ru/photo/e996a5d2-c50e-11eb-bbca-96000091f725_660.jpg Фото: volochkova_art/instagram.com

Российская танцовщица Анастасия Волочкова была вынуждена подать в суд на управляющую компанию (УК), отказавшуюся ремонтировать крышу дома в Москве, где расположена квартира звезды. Из-за протечки у неё на потолке спальни образовался огромный грибок — ремонтировать пришлось самой.

В своём Instagram танцовщица рассказала, что коммунальщики ломом пробили крышу во время сколки льда и впоследствии отказались её залатать.

Моей квартире в центре Москвы уже 20 лет. И все эти годы этой УК исправно платились деньги за обслуживание дома, что входило в их обязательства. Но, к сожалению, эта компания свои обязательства не выполняла, — написала балерина.

Так как дыры были прямо над её спальней, терпеть протечку не было сил. Тогда знаменитость решила за свои деньги починить крышу дома.

Дыры были именно над моей спальней, обставленной дорогой мебелью. Протечки воды на мою кровать и стены были ежегодно ужасными, на потолке появился огромный грибок. Тазики подставлялись постоянно, но это не помогало, — поделилась Волочкова.

По словам знаменитости, судебное заседание по этому делу состоится в ближайшее время. Между тем залитую спальню Волочковой отремонтировали профессионалы.

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