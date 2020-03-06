https://static.news.ru/photo/df61603c-5f8b-11ea-a04b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Coghlan/CC BY-SA 2.0/flickr.com

На американском сайте для взрослых Pornhub стали публиковаться любительские ролики, посвящённые коронавирусу. Некоторые из них — обычные порно-видео, в название которых добавили слово «коронавирус».

В одном ролике актёр в защитной маске перед тем, как заняться сексом с девушкой, рассказывает ей об инфекции COVID-19 и о том, зачем нужны маски. После этого она тоже надевает защиту.

Создатели ролика поговорили с Vice и рассказали , что хотели напомнить людям о необходимости соблюдать меры безопасности, а также дать небольшую инструкцию, как правильно это делать. Они отметила, что их целью было повысить осведомлённость людей о заболевании.

Как писал NEWS.ru, популярность книги писателя Альбера Камю «Чума» резко выросла во Франции. Это совпало с распространением коронавируса в мире.