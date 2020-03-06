На американском сайте для взрослых Pornhub стали публиковаться любительские ролики, посвящённые коронавирусу. Некоторые из них — обычные порно-видео, в название которых добавили слово «коронавирус».
В одном ролике актёр в защитной маске перед тем, как заняться сексом с девушкой, рассказывает ей об инфекции COVID-19 и о том, зачем нужны маски. После этого она тоже надевает защиту.
Создатели ролика поговорили с Vice и
Как писал NEWS.ru, популярность книги писателя Альбера Камю «Чума» резко выросла во Франции. Это совпало с распространением коронавируса в мире.
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