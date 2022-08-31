На актрису Кристину Асмус завели дело о дискредитации армии России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Асмус

В Тверской суд Москвы поступило дело о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ) со стороны известной актрисы Кристины Асмус, сообщает «Известия». За какие именно высказывания на Асмус составили протокол, не уточняется. Артистке грозит денежный штраф в размере 50 тысяч рублей.

В августе в Тверской суд Москвы поступило дело о дискредитации ВС РФ со стороны актрисы Кристины Асмус. Какие именно материалы стали поводом не уточняется. Дело находится на рассмотрении у судьи. Максимальное наказание, которое грозит артистке, штраф в размере 50 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Как сообщили NEWS.ru, заседание в Тверском суде столицы по этому делу запланировано на 6 сентября в 11.00.

Ранее в середине мая после концерта в Уфе на музыканта Юрия Шевчука был составлен административный протокол о дискредитации ВС РФ. Исполнитель критически высказался о боевых действиях на Украине и сравнил Родину с нищей старушкой.

Однако в августе стало известно, что адвокат исполнителя Александр Передрук подал жалобу в Верховный суд Башкирии с требованием отменить штраф в 50 тысяч рублей и прекратить дело.