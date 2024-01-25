Мысли о смерти, отсутствие мужа, театр: как сейчас живет Людмила Полякова

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Людмила Полякова

Народная артистка России Людмила Полякова в последний раз снималась в кино в 2022 году. Как живет актриса сейчас, в каких проектах она задействована, что известно про ее личную жизнь?

Чем известна Полякова

Людмила Полякова родилась 28 января 1939 года в Москве. Во время Великой Отечественной войны находилась с матерью в эвакуации во Владимирской области, в 1946 году они вернулись в российскую столицу.

В 1960 году она поступила на актерский факультет Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина (сейчас — институт). Окончила вуз в 1964 году.

В 1964–1965 годах Полякова была актрисой Московского драматического театра на Малой Бронной, в 1965–1982 годах — Московского драматического театра им. К. С. Станиславского.

В 1982–1987 годах актриса служила в Московском театре на Таганке, в 1987–1990 годах — в театре «Школа драматического искусства». С 1990 года является актрисой Государственного академического Малого театра.

Полякова дебютировала в кино в 1967 году в проекте «Ангел». Также она снималась в картинах «Дорога домой», «Восхождение», «Повесть об одной любви», «Отряд», «Борис Годунов», «Взгляд», «Униженные и оскорбленные», «Не идет», «Каменская», «Бумер», «Есенин», «Детка», «Знахарка», «Ревизор», «Три сестры», «Мятеж», «Очень плохая невеста» и других.

Всего в фильмографии артистки более 90 работ.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Людмила Полякова

Что известно о личной жизни Поляковой

Первым супругом Людмилы Поляковой был актер Василий Бочкарев.

«Мы не разлучались ни на минуту. Все время вместе-вместе-вместе. Жизни без Васи я себе не представляла. Но расстались. Самое главное — это то, что у нас не было детей. Что тут поделаешь, не было, и все! Не получалось», — признавалась Полякова.

О втором муже артистка рассказывает мало. Известно, что он был летчиком.

«Он хорош был безумно. Почти два метра ростом. Но при этом молчаливый, только смотрел на меня и дарил цветы. У меня не хватало кастрюль, банок — я не знала, куда ставить цветы», — вспоминала актриса.

В 1974 году Полякова родила сына Ивана, но спустя время супруги развелись.

Больше актриса официально замуж на выходила, но в ее жизни были романы. Один из них — с женатым режиссером Андреем Смирновым, у которого она снималась в «Ангеле». Артистка признавалась, что эти отношения стали для нее тяжелым испытанием.

«Это был единственный момент в моей жизни, когда я действительно хотела покончить с собой. Мы прелестно посидели в ресторане, чего-то вкусненького поели, но настал момент прощаться. Все уже. Шла прямо по проезжей части, по встречке, не разбирая пути, не обращая внимания на сигналы автомобилей. Шла и рыдала. Плелась с одной целью — пусть меня скорее собьют! Не сбили. Наверное, водители понимали, что женщина не в себе», — делилась Полякова в программе «Судьба человека».

Чем сейчас занимается Полякова

Людмила Полякова продолжает творческую деятельность. Актриса задействована в спектаклях «Бешеные деньги», «Летят журавли», «Женитьба», «Правда — хорошо, а счастье — лучше» и «Волки и овцы».

В кино она последний раз снималась в 2022 году — тогда вышел сериал «Земский доктор. Восемь лет спустя».

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