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Кот Филимон из Выборгского замка
Культура

Мяучные сотрудники: коты Петербурга отмечают профессиональный праздник

12:14, 08 июня 2021
Фото: vyborgmuseum/vk.com
NEWS.ru

С 2005 года каждое 8 июня в Петербурге отмечают День городских котов и кошек. У жителей культурной столицы особая любовь к пушистым своенравным друзьям, именно они в годы Великой Отечественной войны защищали экспонаты музеев города. С той поры и пошла традиция при музее держать кота-хранителя или несколько. Так, например, Эрмитаж охраняет кот Ахилл, который, ко всему прочему, на время Евро-2020 будет «подрабатывать» оракулом. Ахилл потомственный охранитель музея, его отец — Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот — тоже невероятно известный в своё время кот, которому посвящали статьи в журналах, с ним проводили фотосессии звёзды кино и эстрады, и он тоже посвятил жизнь охране главного музея Санкт-Петербурга.

Другой не менее известный кот-хранитель — Филимон. «Старший мяучный сотрудник» — именно такая должность указана у него в трудовой (да, у него есть трудовая книжка), — помимо того что охранник и символ Выборгского замка, ещё и звезда соцсетей, на его страницы подписаны тысячи людей.

Другие петербургские пушистые хранители культуры — в галерее NEWS.ru.

Кот Ахилл — главный кот из Эрмитажа

achillcat/Instagram.com

Кот Ахилл — главный кот из Эрмитажа

achillcat/Instagram.com

Кот Филимон из Выборгского замка

vyborgmuseum/vk.com

В Музее Анны Ахматовой проживают три кота — Ося, Кеша и Персик

akhmatova.museum/Instagram.com

Кошка Капитолина живёт в Петропавловском соборе уже больше 20 лет

anna_spb_guide/Instagram.com

Кот Яша служит в Театре эстрады

Алена Бобрович,

Бэтти — сотрудница Молодёжного театра на Фонтанке

Пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке

Кошка Анжелина — хранительница Капеллы

idcapella_spb/vk.com

Кот Митя — четвероногий хранитель петербургского джаза — живёт в Филармонии джазовой музыки

jazzpeople.ru

Кот Бегемот и Михаил Афанасьевич ждут гостей в «Булгаковском Доме»

bulgakov_house/vk.com

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