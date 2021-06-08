Мяучные сотрудники: коты Петербурга отмечают профессиональный праздник

С 2005 года каждое 8 июня в Петербурге отмечают День городских котов и кошек. У жителей культурной столицы особая любовь к пушистым своенравным друзьям, именно они в годы Великой Отечественной войны защищали экспонаты музеев города. С той поры и пошла традиция при музее держать кота-хранителя или несколько. Так, например, Эрмитаж охраняет кот Ахилл, который, ко всему прочему, на время Евро-2020 будет «подрабатывать» оракулом. Ахилл потомственный охранитель музея, его отец — Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот — тоже невероятно известный в своё время кот, которому посвящали статьи в журналах, с ним проводили фотосессии звёзды кино и эстрады, и он тоже посвятил жизнь охране главного музея Санкт-Петербурга.
Другой не менее известный кот-хранитель — Филимон. «Старший мяучный сотрудник» — именно такая должность указана у него в трудовой (да, у него есть трудовая книжка), — помимо того что охранник и символ Выборгского замка, ещё и звезда соцсетей, на его страницы подписаны тысячи людей.
Другие петербургские пушистые хранители культуры — в галерее NEWS.ru.
Кот Ахилл — главный кот из Эрмитажа
achillcat/Instagram.com
Кот Ахилл — главный кот из Эрмитажа
achillcat/Instagram.com
Кот Филимон из Выборгского замка
vyborgmuseum/vk.com
В Музее Анны Ахматовой проживают три кота — Ося, Кеша и Персик
akhmatova.museum/Instagram.com
Кошка Капитолина живёт в Петропавловском соборе уже больше 20 лет
anna_spb_guide/Instagram.com
Кот Яша служит в Театре эстрады
Алена Бобрович,
Бэтти — сотрудница Молодёжного театра на Фонтанке
Пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке
Кошка Анжелина — хранительница Капеллы
idcapella_spb/vk.com
Кот Митя — четвероногий хранитель петербургского джаза — живёт в Филармонии джазовой музыки
jazzpeople.ru
Кот Бегемот и Михаил Афанасьевич ждут гостей в «Булгаковском Доме»
bulgakov_house/vk.com