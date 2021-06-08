Мяучные сотрудники: коты Петербурга отмечают профессиональный праздник

В столице прошла церемония открытия 43-го Московского международного кинофестиваля. На красной ковровой дорожке перед публикой предстали не только звёзды кино, но также известные музыканты, спортсмены, политики, среди которых — фигуристка Евгения Медведева, депутаты Наталья Поклонская и Алексей Пушков, группа «Фабрика».

В первый же день не обошлось без скандала. Из программы фестиваля исключили короткометражный фильм «Фанаты». Гей-драма, основанная на реальных событиях, рассказывает о судьбе двух футбольных фанатов, охотящихся на лиц нетрадиционной...