«Мы в красной зоне»: звезда «Городка» предрёк телевидению смерть

Российский актёр Юрий Стоянов, известный россиянам, как звезда юмористической программы «Городок», предрёк телевидению смерть. Несмотря на то, что шоу до сих пор популярно среди зрителей, смотрят его только в интернете, заявил он в интервью YouTube-каналу «Юзефович».

Умирает, конечно (телевидение. — NEWS.ru). Мы с вами в реанимации, в красной зоне. Это нормальный мировой процесс. Я с интересом за этим наблюдаю, — заявил актёр.

В то же время, как полагает Стоянов, у телевидения есть будущее — оно переберётся в Интернет. При этом то, что снимается для Интернета, также может переходить на ТВ. Актёр напомнил: недавно на канале ТНТ стартовал показ сериала «Вампиры средней полосы», который изначально снимался для видеосервиса. Проект, в котором Стоянов исполнил главную роль, стал примером того, что и Интернет подвижен — в этом нет ничего плохого.

Юрий Стоянов является народным артистом РФ. Актёр стал постановщиком и исполнителем ролей в «Городке». Популярная программа выходила в период с 1993 по 2012 годы.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Amazon планирует купить права на показ четвёртой части анимационной франшизы «Монстры на каникулах» за $100 млн. Выпустить ленту сразу собралась компания Sony из-за опасений низких кассовых сборов в кинотеатрах из-за пандемии COVID-19.