«Мы — страна победившего быдла»: куда пропал Павел Майков после начала СВО

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Актер Павел Майков во время съемок фильма под рабочим названием «Чиновник»

Актер Павел Майков прославился благодаря роли Пчёлы в сериале «Бригада», а новый виток популярности наступил после многосерийной комедии «Девушки с Макаровым». Что известно о творческих планах артиста, его личной жизни и политических взглядах?

Где сейчас Павел Майков

За плечами Майкова более 80 ролей в различных кинопроектах. Первую порцию славы ему подарила роль Пчёлы в сериале «Бригада», однако сам актер относится к этой работе неоднозначно. Майков буквально раскаивался за участие в съемках культовой ленты.

«Когда показывали по телевидению наш фильм, улицы опустели, преступность уменьшилась — все сидели и смотрели „Бригаду“. <...> Для меня как актера сериал „Бригада“ принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. „Бригада“ — это преступление перед Россией, в котором я участвовал», — заявлял актер в одном из интервью.

Еще одной звездной ролью для Майкова стал образ капитана полиции Макарова в сериале «Девушки с Макаровым». Сам артист признавался, что далек от своего персонажа с точки зрения характера.

«Если актера утвердили на роль, то режиссер уже изначально видит в нем схожесть с персонажем. Это в порядке вещей. Потом каждый артист начинает добавлять в уже готовый материал свои фишки, искать ключ к герою. В Макарове от меня, пожалуй, только любовь к музыке, в остальном я бесконечно далек от этого персонажа», — объяснял актер в интервью «Вокруг ТВ».

В 2024 году состоялись премьеры двух лент с участием Майкова: «Она такая классная» и «Между нами лето». На стадии производства находятся картины «Большая земля», «Теория большой лжи» и «Папа Миа». В последнем Майков получил главную роль — инфантильного отца-разгильдяя Николая Ларионова, которому бывшая жена поручает присмотреть за дочерью-подростком. Сложность заключается в том, что мужчина никогда не видел ребенка и не участвовал в воспитании девочки.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Павел Майков

Что Павел Майков говорил о России

До начала СВО актер критически высказывался в адрес россиян. Например, в мае 2021 года в Сети появился ролик, в котором Майков негативно высказывается о праздновании Дня Победы. На кадрах актер заявлял, что «грош цена такой победе, потому что победа — это всегда слезы».

По словам артиста, в этот день всем нужно просто «заткнуться», не тратить «народные деньги» и не «бряцать оружием». Актер заявлял: всем надо подумать о том, что война должна стать хорошим уроком для людей, что в ней нет романтики.

После этого Майкова жестко раскритиковали в Сети. Некоторые даже призывали лишить актера гражданства России. Комментируя скандал, Майков заявил, что имеет право высказывать свое мнение.

В интервью MK.RU артист критиковал современную российскую действительность. По его словам, из-за появления интернета люди ведут скучную и неинтересную жизнь, деньги позволили непрофессионалам заниматься искусством, а кино, театр и литература оставляют желать лучшего.

«Что происходит в нашем обществе? А Майков сказал в каком-то ролике, что хватит устраивать парады, и начали полоскать по всем каналам: „Как посмел свое мнение иметь?“ Мы где находимся? В романе Стругацких, стране Оз? Почему наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь? Мы — страна победившего быдла», — резюмировал артист.

После начала СВО актер не озвучивал свою позицию.

Что известно о личной жизни Павла Майкова

Майков состоял в отношениях с актрисой Екатериной Масловской. От нее у актера есть сын Даниил, который родился в 2003 году. Брак распался из-за влюбленности звезды «Бригады» в Марию Саффо, которая впоследствии стала его новой женой.

«Я же на самом деле белый и пушистый. Вы Машу мою спросите — я же только и делаю, что ежедневно мурлычу: „Прости, пожалуйста“. Может, поэтому до сих пор мы вместе — уже лет 17. Вопреки печальным ожиданиям окружающих. Раньше она с моим другом Мишей Горевым жила, а я был женат, растил сына. Из-за того, что полюбил Машу и ушел к ней, бывшая супруга запретила мне встречаться с сыном. Пришлось в суд обращаться. Но сердцу же не прикажешь», — рассказывал Майков в интервью «Экспресс-газете».

Недавно актер рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью, которую ведут многие артисты. По мнению Майкова, помощь других, как и погружение в работу, не влияет на пристрастия к спиртному или запрещенным веществам.

«Это ерунда. Невозможно работать, чтобы не пить. Люди, которые хотят пить, будут пить даже во время работы. Я хочу пить — пью. А не хочу пить — не пью», — заявил Майков в беседе 5-tv.ru.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

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