«Мы помогали вместе»: Зюганов о поездке с Добронравовым к детям из Донбасса Лидер КПРФ Зюганов рассказал о поездках с Добронравовым к детям из Донбасса

Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 20 сентября пришел проститься с поэтом-песенником Николаем Добронравовым, в беседе с журналистами политик поделился воспоминаниями об их совместных поездках к детям из Донбасса в Подмосковье. По его словам, в одной из последних бесед с ним Добронравов процитировал строчку из стихотворения под названием «Сегодня правда дороже хлеба», передает корреспондент NEWS.ru.

Мы помогали вместе детям Донбасса — привозили их в подмосковный санаторий «Снегири», где устраивают патриотические смены. Инициатором был в свое время Кобзон, царство ему небесное. Пахмутова и Добронравов все это время нам помогали, Александра Николаевна приезжала поддержать недавно и новую смену, Николай Николаевич уже болел и приехать не мог, — рассказал лидер КПРФ.

Зюганов отметил, что Добронравов оставил после себя огромное количество стихов.

В них история нашей великой державы — и комсомольские стройки, и полет Гагарина, и его строки будут вдохновлять к новым победам. И его слово правды особенно важно нам сейчас, когда мы на Донбассе воюем с фашисткой нечистью, — заключил коммунист.

Добронравова не стало 17 сентября, поэт скончался после тяжелой болезни на 95-м году жизни. Наиболее известными песнями его авторства стали «Трус не играет в хоккей», «Орлята учатся летать», «Команда молодости нашей» и многие другие, записанные на музыку его жены Александры Пахмутовой. Поэт и композитор прожили вместе почти 70 лет.