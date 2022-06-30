«Мы — другие»: Михалков о попытках подражать Голливуду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков в беседе с РИА Новости заявил, что попытки российского кино подражать Голливуду оказались безуспешными. Он отмечает, что наша страна сильно отличается от США и было бы странно, если бы он снял фильм «Терминатор». Режиссер заявляет, что «мы — другие, мы — о другом».

Я считаю, что наша страстная попытка быть на кого-то похожим не увенчалась успехом. Мы вроде похожи, но мы — это что-то другое. Я вот не могу представить себе, как ко мне отнесся бы мой зритель, если бы я снял «Терминатора». Он был бы, мягко говоря, удивлен, правда? Мы — другие, мы — о другом, — рассказал Михалков.

Также он добавил, что основная масса снятого в Голливуде является шоу и зрелищем, но он бы хотел видеть картины, которые наполнены смыслом.

Но если искать в этом кино смыслы, то одной руки хватит пересчитать картины, которые выходят в Голливуде в год и имеют смыслы. Все остальное — это шоу, зрелище. Я не против зрелищ. Но я бы хотел, чтобы оно было наполнено поисками смысла, — заявил режиссер.

Михалков подчеркнул, что Голливуд за 20 лет заставил весь мир считать себя самыми лучшими, с чем он сам не согласен.

Ранее стало известно, что режиссёр Никита Михалков предложил звать силовиков на совещания Совета при президенте РФ по госполитике в сфере защиты семьи и детей по темам воспитания.