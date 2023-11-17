Музыканты Азербайджана выступят с оркестром Ленобласти в Таврическом дворце

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Гамид Абдулов

Государственный симфонический оркестр Ленинградской области и известные азербайджанские музыканты проведут совместный концерт в Санкт-Петербурге. Он пройдет в Купольном зале Таврического дворца в пятницу, 17 ноября. Специально для гостей мероприятия будут исполняться произведения российских, азербайджанских и зарубежных композиторов.

В качестве дирижера на концерте выступит заслуженный деятель искусств Азербайджана, педагог Бакинской музыкальной академии Ялчин Адигезалов. Произведения известных композиторов исполнят заслуженные артистки республики Эльнара Мамедова и Регина Рустамова. Кроме того, заявлено участие солистов Мариинского театра Магеррама Гусейнова и Гамида Абдулова.

Мероприятие проводится при поддержке Генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге и комитета республики по работе с диаспорой.

Как сообщалось ранее, художественный руководитель Мариинского театра, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Валерий Гергиев может возглавить Большой театр. Предполагается, что народный артист России будет совмещать сразу две должности и продолжит руководить оркестром. Гергиев может сменить на посту Владимира Урина, управляющего Большим театром с 2013 года.