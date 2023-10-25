Музыкальный критик сравнил вокалы Мика Джаггера и Пола Маккартни Продюсер Бабичев: вокал пожилого Джаггера намного ярче и сочнее, чем у Маккартни

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Некоторые слушатели раскритиковали вокал 80-летнего Мика Джаггера в новом альбоме группы Rolling Stones Hackney Diamonds («Бриллианты Хакни»), однако нужно делать скидку на возраст, рассказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, пение солиста Rolling Stones выглядит намного лучше, чем у экс-лидера The Beatles 81-летнего Пола Маккартни, потому что оно яркое и сочное.

При всей моей любви к «битлам», какие проблемы испытывает с вокалом Пол Маккартни. Это очень хорошо слышно в его крайнем альбоме «McCartney III». Мне кажется, время на Маккартни отыгралось полностью, потому что даже в записи звучит очень неубедительно. А у Джаггера все очень ярко, сочно, чисто, понятное дело, не без обработок, накруток, но основа должна быть классная. Даже и не скажешь, что поет достаточно бодрый старичок, — сказал Бабичев.

Rolling Stones выпустила первый за 18 лет диск группы с оригинальными песнями под названием Hackney Diamonds («Бриллианты Хакни»). По мнению Бабичева, альбом сделан качественно, не хватило настоящего хита, который гремел бы десятилетиями. Он напомнил, что в записи приняли участие Элтон Джон, Леди Гага, Пол Маккартни, а такое созвездие выдать плохой уровень не может.