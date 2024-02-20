Музыкальный критик рассказал о вкладе группы «Любэ» в культуру Музыкальный критик Бабичев: группа «Любэ» стала символом патриотизма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев

Группа «Любэ» продвигала тему патриотизма задолго до того, как это стало трендом, и внесла огромный вклад в российскую культуру, рассказал NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев. По его словам, репертуар коллектива долгие годы поднимает дух военных и их родственников.

Группа «Любэ» — это воплощение патриотического духа. Причем они продвигали эту тематику задолго до того, как это стало трендом. Группа начала выступать на «Рождественских встречах». Алла Пугачева тогда предложила Расторгуеву выйти на сцену в военной форме, и это на долгие годы стало его визитной карточкой. Образы и песни «Любэ» пропагандировали патриотизм среди населения, и их музыка до сих пор звучит лейтмотивом. Она поднимает дух военных и тех, кто ждет их дома, — сказал Бабичев.

Музыкальный критик добавил, что любовь к родине — это концепт и главная идея группа. В качестве примера он привел песню «Конь», которую россияне воспринимают как народную.

Они уже вписали свое имя в историю нашей музыки. И культурный код уже сложно представить без них, — заключил Бабичев.

Сейчас группа «Любэ» готовится отметить свой 35-й день рождения. В честь праздника коллектив устраивает марафон концертов в разных городах России.

Ранее лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, как во время гастролей в Челябинской области купил грузовик для бойцов интернациональной бригады «Пятнашка» под командованием Героя ДНР Ахры Авидзбы, с которым давно дружит. Идея такого подарка пришла к нему во время выступления в Миассе, где находится автомобильный завод «Урал».