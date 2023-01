Лиза-Мари Пресли, единственная дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, сама занималась творчеством, но все же в первую очередь она была именно наследницей легенды рока, сказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он подчеркнул, что Лиза-Мари могла просто всю жизнь работать с наследием отца, но у нее были свои амбиции. Дочь короля рок-н-ролла записала три альбома, причем первый из них (To Whom It May Concern, 2008 год — NEWS.ru), который оказался самым успешным, добрался до верхних строчек американских чатов. Но дальше, отметил критик, ее карьера пошла по нисходящей. Также Бабичев порассуждал о том, почему связанные с рок-музыкой артисты долго не живут.