Музыкальный критик оценил творчество и жизненный путь дочери Элвиса Пресли Музыкальный критик Бабичев заявил, что дочь Пресли пыталась «соответствовать фамилии»

Фото: Maureen Vana/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Лиза-Мари Пресли

Лиза-Мари Пресли, единственная дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, сама занималась творчеством, но все же в первую очередь она была именно наследницей легенды рока, сказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он подчеркнул, что Лиза-Мари могла просто всю жизнь работать с наследием отца, но у нее были свои амбиции. Дочь короля рок-н-ролла записала три альбома, причем первый из них (To Whom It May Concern, 2008 год — NEWS.ru), который оказался самым успешным, добрался до верхних строчек американских чатов. Но дальше, отметил критик, ее карьера пошла по нисходящей. Также Бабичев порассуждал о том, почему связанные с рок-музыкой артисты долго не живут.

Наверное, и правда вся эта деятельность диктует свои «правила». И в жизни дочери Пресли присутствовали наркотики, ее заносило и в саентологию. Такие люди всегда мечутся в поисках себя. И у ее отца с психикой в последние годы жизни были проблемы с психикой, которая оказалась надломана жизнь в шоу-бизнесе, не только алкоголем и наркотиками, но и этой постоянной гонкой за лидерством, — заметил критик.

Бабичев предположил, что сам Пресли в конце карьеры, может быть, и хотел бы отдохнуть, но продюсеры требовали от него записываться и выступать. И в это в то время, когда организм «короля» был уже изношен.

Такова судьба легенд рока, которым вовремя не протянули руку помощи. Это приводит к печальным исходам. Дочь Пресли, конечно, не вписала себя в историю музыки золотыми буквами. Скорее, это были попытки соответствовать великой фамилии. Все же главная ее роль — единственная дочь кумира короля рок-н-ролла, о чем и говорят нам заголовки всех мировых таблоидов, — заключил эксперт.

Лизу-Мари госпитализировали утром 12 января после остановки сердца. Сообщалось, что медики были вынуждены ввести женщине адреналин и сделать непрямой массаж сердца для восстановления пульса. Пациентку поместили в отделение интенсивной терапии, подключили к аппарату жизнеобеспечения и ввели в состояние искусственной комы.

Единственная дочь Элвиса Пресли скончалась менее чем через сутки после госпитализации. Ей было 54 года.