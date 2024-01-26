Музыкальный критик назвал главную сложность в организации «дискотек 10-х» Продюсер Бабичев: «дискотекам 10-х» трудно удовлетворить запрос всей публики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Организовать такое мероприятие как «дискотека 10-х» непросто, поскольку тяжело удовлетворить запросы всех любителей музыки того периода, рассказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, в 2010-х годах было много музыкальных направлений, а у артистов создавались свои фан-клубы, а объединить их под одной крышей очень сложно.

Сложно удовлетворить запросы любителей музыки 2010-х: это и хип-хоп, ар-н-би, рок, поп. У каждого свои кумиры. Интуитивно в 90- х было все понятно — это была попса под разным соусом. Кто-то делал посовременнее, а-ля «Кар-мэн», были и те, кто делал музыку попроще, а-ля «Комбинация, Татьяна Буланова. В нулевых и десятых уже был выбор, были андеграундные тусовки, фан-клубы артистов и объединить их под одной крышей очень сложно, — отметил Бабичев.

Музыкальный критик не совсем согласен с мнением, что в 2010-х годах случился провал в поколениях артистов. По его мнению, в этот период появление соцсетей снизило активность молодежи к клубной жизни.

Это было что-то новое и молодежь, которая привыкла клубиться, просто валом ушла в интернет. Открылись новые грани, возможность скачивать бесплатно песни на пиратских сайтах. С 2006-2007 годов постепенно клубная культура уходит на второй план, фокус внимания молодежи уходит в виртуальную реальность, хотя музыка продолжает создаваться, — добавил Бабичев.

Ранее журналист Олег Кармунин заявил, что дискотеки с музыкой 2010-х годов не появляются как массовое явление, поскольку в период с 2008 по 2015 годы в России не было молодежной культуры. Эксперт отметил, что не понимает, кем из музыкантов этого времени можно было бы заполнить трек-лист.