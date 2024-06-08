Муж Собчак высказался об уехавших из России артистах Богомолов: мне абсолютно безразличны уехавшие из России артисты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Богомолов

Муж российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов на полях ПМЭФ заявил, что ему все равно, что происходит с людьми, которые уехали из России. При этом он упомянул певца Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает корреспондент NEWS.ru. Богомолов добавил, что ничего не испытывает к уехавшим артистам, кроме «некоторой брезгливости», когда они агрессивно высказываются против России и ее граждан.

Мне, честно говоря, абсолютно все равно, что произойдет с Андреем Макаревичем или с кем-то еще из этих людей. Вот абсолютно все равно, — заявил режиссер.

Ранее он рассказал, что «либеральный обком» начал писать гадости исполнителям ролей в его новом спектакле. По словам Богомолова, в числе злопыхателей и уехавшие артисты, которым сложно смириться с тем, что после их эмиграции жизнь в стране продолжается.

Режиссер также отметил, что его новые постановки подвергли критике и ряд СМИ, работающих на Западе. При этом Богомолов подчеркнул, что его артисты играют за небольшие деньги, зато в радость: «для своего зрителя, в родном доме».

До этого депутат Госдумы народный артист России Дмитрий Певцов сообщил об отказе от съемок в киноальманахе «Я люблю тебя, Россия» под руководством Богомолова. Артист объяснил свое решение нежеланием «даже в титрах стоять с этим человеком».