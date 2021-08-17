Муж Скарлетт Йоханссон прокомментировал слухи о её беременности

Муж голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон, стендап-комик Колин Жост прокомментировал слухи о её беременности. 39-летний юморист подтвердил: 36-летняя звезда «Мстителей» ждёт второго ребёнка, передаёт Page Six.

Жост высказался о положении Йоханссон во время одного из своих недавних шоу, добавив, что ему не терпится стать отцом. Актриса уже воспитывает шестилетнюю дочь Роуз, которая родилась в браке с бизнесменом Романом Дориаком. До этого знаменитость была замужем за актёром Райаном Рейнольдсом — в их браке детей не было.

Отметим, что двукратная номинантка на премию «Оскар» всеми силами скрывала беременность, однако в начале июля СМИ выяснили, что она беременна. Знаменитость не появлялась на мероприятиях для продвижения «Чёрной Вдовы», а все интервью прессе давала через Zoom.

Ранее сообщалось, что Йоханссон получила роль в неназванном фильме после скандала с Disney. В июле актриса подала в суд на студию. Контракт актрисы подразумевал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга «Чёрной Вдовы». Юристы считают, что релиз на Disney+ мог стоить ей свыше $50 млн. Позже стало известно, что Disney разорвёт все связи со Скарлетт Йоханссон из-за скандала.