Муж Монеточки прокомментировал сообщения об объявлении певицы в розыск Супруг Монеточки Исаев заявил, что ничего не знает про объявление певицы в розыск

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Елизавета Гырдымова (Монеточка)

Муж российской певицы Елизаветы Гырдымовой (известна как Монеточка) Виктор Исаев заявил, что ничего не знает об объявлении супруги в розыск из-за невыплаты 500 тысяч рублей, сообщает Lenta.ru. До этого появилась информация о том, что артистку ищут судебные приставы.

Ничего не знаю по этому поводу, — сказал Исаев.

Ранее сообщалось, что на певицу подал в суд певец Стас Костюшкин («Чай вдвоем»), который утверждает, что песня Монеточки «Мама, я не зигую» является плагиатом на его композицию «Женщина, я не танцую». Суд принял сторону солиста и обязал певицу выплатить компенсацию в полмиллиона рублей.

Как отмечают журналисты, теперь судебные приставы проверяют счета певицы и в случае необходимости могут арестовать ее квартиру, расположенную на Чистых прудах в Москве.

В августе Монеточка впервые стала матерью. Роды прошли в Литве, куда певица переехала вместе с мужем. О том, что артистка ждет ребенка, стало известно в мае. Россию Монеточка с супругом покинули из-за событий на Украине.