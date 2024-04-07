Муж — критик СВО, двое детей, три фильма: как живет Татьяна Арнтгольц

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Арнтгольц

Актриса Татьяна Арнтгольц получила широкую известность благодаря съемкам в российских мелодрамах. Что известно о ее личной жизни, почему она уезжала из России, как она отреагировала на критику СВО со стороны мужа?

Где сейчас Татьяна Арнтгольц

В январе артистка опубликовала в социальных сетях фотографию с дочерью Машей. Вместе с наследницей Арнтгольц, судя по геоотметке, отдыхала в Таиланде.

В конце марта артистка написала, что приняла участие в съемках фильма о спортсменке Анастасии Диодоровой. Актриса поделилась, что летала в Якутию, что стало для нее лучшим подарком на день рождения.

В 2024 году на экраны должны выйти три картины с участием артистки: «Потерянная жизнь», «Омар в большом кино» и «Ангел мести».

Какие отношения у сестер Арнтгольц

Актрис назвали в честь Татьяны и Ольги Лариных из пушкинского романа в стихах «Евгений Онегин». В детстве сестры постоянно ссорились и даже дрались, однако позже сблизились на фоне занятий спортом и общих трудностей.

Артистки поддерживают друг друга и помогают пережить трудности. По словам Татьяны, она искренне радуется успехам сестры, а иное поведение считает патологией.

«Мне кажется, если тебе не в радость успехи родного человека, если ты завидуешь сестре, это абсолютно ненормально, патология какая-то. Когда искренне любишь кого-то, делишь с ним все — радости, горести, успехи и неудачи», — рассказывала Арнтгольц в одном из интервью.

Фото: алерий Матыцин/ТАСС

При этом актриса отмечала, что они с сестрой очень разные во всех смыслах. По словам Татьяны, в них не влюблялись даже одни и те же молодые люди.

«Мы не можем быть одинаковыми. Мы все равно два разных человека. <...> Мне так легко с ней. Это моя вторая половина, моя третья рука, мое второе сердце», — сказала Арнтгольц.

Артистка не представляет, что может произойти, чтобы она перестала общаться с сестрой.

Что известно о личной жизни Татьяны Арнтгольц

В жизни актрисы было немало любовных разочарований. Ее первый избранник Анатолий Руденко сам спровоцировал разрыв, поскольку испугался серьезных отношений.

«Эгоизм во мне превалировал. В один день я решил закончить наши отношения. Причем сам спровоцировал конфликт. Начал раскручивать ситуацию. Может, это было некрасиво, но я считаю, что правильно», — заявлял Руденко в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Брак Арнтгольц с Иваном Жидковым распался спустя шесть лет, однако звезде сериала «И все-таки я люблю...» удалось сохранить дружбу с бывшим избранником ради общей дочки Марии, которой в этом году исполнится 14 лет.

После череды неудач с коллегами по цеху актриса зареклась строить отношения с коллегами, однако все изменилось, когда он встретила полюбившего зрителям Макса из сериала «Кухня» Марка Богатырева. В 2021 году у пары появился сын Данила.

«Я боялась играть спектакли. Потом начался ковид, я снималась в „Жди меня“ до седьмого месяца. У меня все сосредоточено было на ребенке, он желанный и долгожданный. Не сразу все получилось, нужно было время, но начался ковид, мужчины сели дома — и все произошло», — откровенничала звезда в интервью для YouTube-проекта Fametime TV.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Татьяна Арнтгольц

Богатырев в день начала спецоперации опубликовал в социальных сетях черных квадрат и выступил против действий российской власти. Через несколько дней артист отправился на отдых на Алтай, где практиковал голодание. Он рассказал, что пытается очистить свой разум от событий в мире.

«Голод хорошо проветривает голову от ненужной информации и дает возможность выделить главное, важное. Подобная аскеза сейчас нужна мне еще и потому, что то, что происходит сейчас на братской украинской земле, меня опустошает, не дает собрать себя в руки, а надо», — написал он в соцсетях.

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