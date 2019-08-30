https://static.news.ru/photo/a7dee194-cbb5-11e9-8301-fa163e074e61_660.jpg Фото: Аня Тарасова/vk.com

Первый в стране музей современного искусства под открытым небом открывается под Москвой.

Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis «Культурный код». Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать около 15 тысяч человек, передаёт ТАСС .

На данный момент уже созданы художественные работы на 15 фасадах многоэтажек и на фасадах трёх школ, ещё 18 художников продолжают работу. Музей станет первым в истории страны объектом такого типа.

Как уже писал News.ru, депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров рассказал, что представители молодёжи города Сланцы под Санкт-Петербургом обратились к нему с просьбой провести фестиваль стрит-арта. Чиновник решил пригласить в город художника Покраса Лампаса.