Фото: Аня Тарасова/vk.com

Первый в стране музей современного искусства под открытым небом открывается под Москвой.

Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis «Культурный код». Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать около 15 тысяч человек, передаёт ТАСС.

На данный момент уже созданы художественные работы на 15 фасадах многоэтажек и на фасадах трёх школ, ещё 18 художников продолжают работу. Музей станет первым в истории страны объектом такого типа.

Как уже писал News.ru, депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров рассказал, что представители молодёжи города Сланцы под Санкт-Петербургом обратились к нему с просьбой провести фестиваль стрит-арта. Чиновник решил пригласить в город художника Покраса Лампаса.

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