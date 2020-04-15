Музей Москвы запустил серию онлайн-встреч с москвоведами

Музей Москвы открыл проект, в рамках которого пройдёт серия онлайн-встреч с москвоведами. Трансляции будут вестись при помощи приложения Zoom.
Первая встреча проекта, получившего название «Разговор с москвоведом. Московские районы», состоится в 19:00 мск 15 апреля, в среду. Дальнейшие стримы будут проходить в такое же время по вторникам,
Первая беседу посвятят истории Ивановской горки, которую расскажет Мария Калиш. На второй встрече 21 апреля, Павел Гнилорыбов поделится историей Чистых прудов, «где памятники конструктивизма соседствуют с доходными домами и улицами, появившимися ещё в Средневековье».
28 апреля Мария Никтина поведает о «городе в городе», районе Миусы, расположенном между 1-й Тверской-Ямской, Долгоруковской и Лесной улицами. Модератором трансляций выступит глава экскурсионного бюро Музея Москвы Владимир Масич.
Как писал NEWS.ru, российский музыкант Сергей Шнуров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова расскажут о шедеврах русской живописи в рамках онлайн-экскурсии. Программа получила название «Третьяковка со Шнуром».
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