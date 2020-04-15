Музей Москвы запустил серию онлайн-встреч с москвоведами

https://static.news.ru/photo/5c7cbb3e-7f26-11ea-a741-fa163e074e61_660.jpg Музей Москвы Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Музей Москвы открыл проект, в рамках которого пройдёт серия онлайн-встреч с москвоведами. Трансляции будут вестись при помощи приложения Zoom.

Первая встреча проекта, получившего название «Разговор с москвоведом. Московские районы», состоится в 19:00 мск 15 апреля, в среду. Дальнейшие стримы будут проходить в такое же время по вторникам, сообщает «Афиша Daily».

Первая беседу посвятят истории Ивановской горки, которую расскажет Мария Калиш. На второй встрече 21 апреля, Павел Гнилорыбов поделится историей Чистых прудов, «где памятники конструктивизма соседствуют с доходными домами и улицами, появившимися ещё в Средневековье».

28 апреля Мария Никтина поведает о «городе в городе», районе Миусы, расположенном между 1-й Тверской-Ямской, Долгоруковской и Лесной улицами. Модератором трансляций выступит глава экскурсионного бюро Музея Москвы Владимир Масич.

Как писал NEWS.ru, российский музыкант Сергей Шнуров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова расскажут о шедеврах русской живописи в рамках онлайн-экскурсии. Программа получила название «Третьяковка со Шнуром».