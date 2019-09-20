https://static.news.ru/photo/a732441c-dbe5-11e9-b63b-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://www.facebook.com/MashaandtheBearRus/

Премьера российского мультсериала для детей «Маша и Медведь» прошла в 89 кинотеатрах Великобритании.

По словам коммерческого директора компании-дистрибьютора Generation Media Алекса Тейлора-Смита, совместными усилиями сети кинотеатров Vue и правообладателя мультсериала Animaccord удалось вывести «Машу и Медведя» на экраны Британии.

Кроме того, он выразил уверенность, что мультфильм будет ждать успех и в других странах.

«Маша и Медведь» — это феномен, существующий уже более 10 лет, это один из самых популярных семейных мультфильмов на YouTube, — приводит ТАСС слова Тейлора-Смита.

При этом в прошлом году газета The Times назвала «Машу и Медведя» инструментом «мягкой пропаганды» России.

Ранее News.ru писал о том, что эпизод «Маша плюс каша» мультфильма «Маша и Медведь» стал единственным анимационным роликом, набравшим на YouTube свыше 4 млрд просмотров. Об этом объявила компания Animaccord, являющаяся правообладателем проекта.