Мультфильм «БоксБалет» Антона Дьякова остался без «Оскара»

Российский анимационный фильм «БоксБалет» режиссёра Антона Дьякова остался без «Оскара». Награду в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» получил мультфильм «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго, сообщается на странице Американской академии киноискусств в Twitter.

В эти минуты в Лос-Анджелесе началась церемония вручения «Оскара». Российский мультфильм вошёл в число номинантов на американскую награду. Картина повествует о любви балерины Ольги и боксёра Евгения, которая разворачивается на фоне различных исторических событий в стране.

Сложности с организацией поездки на «Оскар» у режиссёра мультфильма Антона Дьякова возникли ещё до событий на Украине. У него не оказалось визы и необходимой прививки, чтобы его приняли в США.

Ранее сообщалось, что мультипликационный фильм «БоксБалет» вышел в мировой прокат 14 июня 2021 года. Работа российского автора удостоилась награды на фестивале короткометражного кино «Короче», а также на национальной анимационной премии «Икар».