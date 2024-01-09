Муцениеце снова подала в суд на Прилучного «Светский хроник»: Муцениеце снова потребовала с Прилучного алименты через суд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Агата Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце 25 декабря 2023 года подала второй иск в суд к бывшему мужу Павлу Прилучному с требованием выплаты алиментов на их двоих детей, пишет Telegram-канал «Светский хроник». По его данным, актриса отказалась от первого иска, в котором требовала экс-супруга отдавать ей треть зарплаты, 15 декабря. Авторы канала сообщают, что новый иск появился на сайте Мосгорсуда через десять дней после мирового соглашения между бывшими супругами.

Канал сообщает, что перед Новым годом Агата вновь обратилась в суд, после чего «укатила с бойфрендом на моря». Детей актриса отправила в отпуск с отцом и его новой женой Зепюр Брутян, говорится в сообщении.

До этого Муцениеце отозвала судебный иск к Прилучному с требованием выплаты алиментов на содержание общих детей после второго судебного заседания. Звезда сериала «Закрытая школа» обратилась в Головинский суд в октябре 2023 года, потребовав от Прилучного отдавать треть его доходов на содержание 10-летнего сына и 7-летней дочери. Поводом для иска могло послужить то, что актер тратил значительные суммы на отдых со второй супругой Зепюр Брутян и сократил выплаты на детей от первого брака. В Головинском суде Москвы подтвердили прекращение дела Прилучного по решению истца. Авторы материала утверждают, что на заседании 23 ноября были истребованы выписки со счетов Прилучного, а 15 декабря бывшие супруги пришли к мировому соглашению.

Ранее суд обязал Прилучного выплатить бывшей супруге 26,5 тысячи рублей за судебные издержки по делу о выселении из московской квартиры. В апреле 2023 года актриса лишила экс-супруга регистрации в их московской квартире, которая осталась ей после развода. Муцениеце потребовала компенсацию затрат на адвоката в 51 тысячу рублей. Суд удовлетворил ее иск частично.