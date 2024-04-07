«Мрачная уголовщина»: Гоблин раскрыл, что делать с треш-блогерами Пучков: нужно наказывать треш-блогеров для защиты общественной морали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Пучков

В России следует усилить контроль над треш-контентом и его создателями, их поступки и издевательства над людьми нередко приводят к смертям, рассказал NEWS.ru блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, на премии «Феникс» в Москве. По словам публициста, зачастую действия треш-блогеров попадают под «мрачную уголовщину».

Пучков обратил внимание, что появление треш-контента стало новым направлением для российской юриспруденции, пока нет достаточной законодательной базы. По его словам, к такой ситуации привел тот факт, что раньше подобные вещи происходили за закрытыми дверьми, а большинство при этом не обращалось в полицию.

Этот глумеж, издевательства над людьми, нанесение побоев, доведение до смерти, что тоже часто бывает, естественно все это подпадает под «мрачную уголовщину». Надо менять законодательную базу и делать это строго публично, чтобы все видели — вот злонравия достойные плоды. Не шаляй-валяй кому-то че-то дали, — сказал он.

Также он заявил, что во всех случаях должен быть применен индивидуальный подход, а уровень наказания постепенно возрастать: сначала нужно сделать предупреждение, потом обязать оплатить штраф, затем арест на сутки и только после этого срок в тюрьме.

Есть общественная мораль, ее надо поддерживать законодательно. Ведь если кого на улице бьют, мы приходим в состояние повышенной ажитации, — заключил он.

Ранее Дмитрий Пучков, заявил, что у России все должно быть свое, включая видеохостинги сродни YouTube. Заявление прозвучало в ходе вручения публицисту премии «Первый блогер Rutube».