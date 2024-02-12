«Можно быть смелее»: назван главный минус фильма «Мастер и Маргарита» Критик Шпагин: Локшину не хватило смелости в работе над «Мастером и Маргаритой»

Фото: Пресс-служба фестиваля экранизаций «Читка 2.0»

Режиссеру Михаилу Локшину можно было смелее отходить от романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в процессе создания его киноадаптации, поскольку произведение дает хороший импульс не для нарративной экранизации, а для вольной, рассказал NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. По его мнению, в этом Локшину не хватило творческой смелости.

Единственный минус: режиссеру можно было быть смелее в отходе от романа Булгакова, как это было у Элема Климова, это была совершенно вольная фантазия. Локшин прекрасно чувствует зрителя, закладывает огромное количество серьезных пластов, которые будут великолепно смотреться, замечательно работает с актерами. Он очень смелый режиссер, но здесь творческой смелости ему не хватило, хотя это очень серьезная и значительная работа, оставляющая хорошее послевкусие. Зацепились за Булгакова и может испугались, что, если совсем заглянут за эту бездну, зритель испугается и разбежится, — отметил Шпагин.

Ранее кинокритик заявил, что новый фильм «Мастер и Маргарита» — серьезная, мрачная и трагическая работа в отличие от картины Владимира Бортко, попытка интерпретации романа Михаила Булгакова получилась очень достойной. По его мнению, Локшин доказал, что является прекрасным режиссером. Его отъезд в США является большой потерей для российского кинематографа, поскольку он является режиссером высочайшего класса, считает эксперт.