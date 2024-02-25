«Может петь для евреев!»: будут ли слушать новый альбом Пугачевой в России?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Алла Пугачева

23 февраля стало известно, что народная артистка СССР Алла Пугачева выпустит новый альбом. Будут ли его слушать в России, какие песни войдут в сборник Примадонны?

Что за альбом выйдет у Пугачевой

Саунд-продюсер Пугачевой Анатолий Лопатин сообщил, что новый сборник артистки будет состоять из live-версий композиций, исполненных в Кремле в 2019 году. В разговоре с Telegram-каналом SHOT он отметил, что альбом будет доступен на всех стриминговых платформах. Премьера состоится 1 марта.

«Всего будет 20 композиций, которые прозвучали в рамках юбилейного концерта под названием „Алла Пугачева. P.S.“, среди них „Мой друг“, „На землю выпала роса“, „Соловушка“, а также несколько хитов в новой аранжировке, например „Любовь, похожая на сон“, „Женщина, которая поет“», — сообщил Лопатин.

Известно, что в альбоме «Алла Пугачева. P.S.» будут представлены 11 новых композиций: «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «На коне», «Жизнь напоказ», «Вольная», «Серое пальто», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Мой друг», «На землю выпала роса».

Еще девять песен — это старые хиты в новых аранжировках: «Все хорошо — ничего не случилось», «Святая ложь», «Тянет сердце руки», «Кругом голова», «Звезда», «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», уточнил StarHit.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Алла Пугачева

Когда Пугачева записала новый альбом

Лопатин подчеркнул, что выход нового альбома никак не связан с последним визитом Пугачевой в Россию. В ноябре 2023 года во время визита в Россию певица записала три песни в тверской студии звукозаписи «Салам», но звукорежиссер Игорь Лалетин сообщал, что Примадонна свела треки для личного пользования.

«Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих, для родных, близких, для друзей. Мы вместе с Аллой вспоминали прошлое, посмеялись, поговорили, и она уехала», — рассказывал Лалетин.

Будут ли в России слушать альбом Пугачевой

Telegram-канал «Небожена» предположил, что выход альбома связан с финансовыми трудностями в семье артистки. До этого Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!» отметил, что пластинка станет «третьей волной» заработка с юбилейного шоу Пугачевой.

«Если бабушке пришлось снова выйти на работу с пенсии, значит, не всё хорошо у этого семейства. Жизнь в Лондоне дорогая, приходится крутиться», — говорится в посте «Небожены».

Версию о финансовых проблемах поддержали и российские пользователи.

«Деньги кончились, решила подзаработать», — написала одна из пользовательниц.

«О, как же тебя жизнь прижала, старушка», — добавила другая.

«Ну что, дадим заработать бабульке на заграничную жизнь <...> Все уже побежали слушать старые песни?» — поинтересовалась третья.

Нашлись среди россиян и те, кто заподозрил, что песни, включенные в альбом, исполнила не Примадонна. Пользователи напомнили, что артистка давно не поет и могла лишиться голоса.

«Прощай, иноагентка, прощай. А поет не Пугалкина», — считает подписчица StarHit.

«Альбом с прокуренным голосом?» — поинтересовалась другая.

В Сети также призывают бойкотировать альбом Примадонны. По мнению пользователей, сначала звезда должна извиниться и покаяться.

«В России поклонники не ждут! Она может петь для евреев! Предательство без покаяния не прощается!» — подчеркнули в комментариях.

«Не допускать продаж в РФ!» — призвали пользователи.

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва» Алла Пугачева

Некоторые пользователи Сети поддержали артистку. В комментариях поклонники Примадонны хвалят ее за смелость.

«Молодец! Несмотря на все, что сейчас ей приходиться переживать, находит в себе силы на творчество. Действительно сильная женщина!» — написала пользовательница Telegram.

«Как ни крути, альбом для нас, для Россиян. Ну не для киприотов же или израильтян», — добавила другая.

После этого в комментариях напомнили, что Пугачева пела на иврите вместе с поп-королем Филиппом Киркоровым. В 1994 году в альбом «Не делайте мне больно, господа» вошла композиция Can No Laditi или Kan Noladeti. Изначально с этой песней выступал супружеский дуэт Орна и Моше Дац на конкурсе «Евровидение-1991».

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