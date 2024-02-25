23 февраля стало известно, что народная артистка СССР Алла Пугачева выпустит новый альбом. Будут ли его слушать в России, какие песни войдут в сборник Примадонны?
Что за альбом выйдет у Пугачевой
Саунд-продюсер Пугачевой Анатолий Лопатин сообщил, что новый сборник артистки будет состоять из live-версий композиций, исполненных в Кремле в 2019 году. В разговоре с Telegram-каналом SHOT он отметил, что альбом будет доступен на всех стриминговых платформах. Премьера состоится 1 марта.
«Всего будет 20 композиций, которые прозвучали в рамках юбилейного концерта под названием „Алла Пугачева. P.S.“, среди них „Мой друг“, „На землю выпала роса“, „Соловушка“, а также несколько хитов в новой аранжировке, например „Любовь, похожая на сон“, „Женщина, которая поет“», — сообщил Лопатин.
Известно, что в альбоме «Алла Пугачева. P.S.» будут представлены 11 новых композиций: «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «На коне», «Жизнь напоказ», «Вольная», «Серое пальто», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Мой друг», «На землю выпала роса».
Еще девять песен — это старые хиты в новых аранжировках: «Все хорошо — ничего не случилось», «Святая ложь», «Тянет сердце руки», «Кругом голова», «Звезда», «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», уточнил StarHit.
Когда Пугачева записала новый альбом
Лопатин подчеркнул, что выход нового альбома никак не связан с последним визитом Пугачевой в Россию. В ноябре 2023 года во время визита в Россию певица записала три песни в тверской студии звукозаписи «Салам», но звукорежиссер Игорь Лалетин сообщал, что Примадонна свела треки для личного пользования.
«Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих, для родных, близких, для друзей. Мы вместе с Аллой вспоминали прошлое, посмеялись, поговорили, и она уехала», — рассказывал Лалетин.
Будут ли в России слушать альбом Пугачевой
Telegram-канал «Небожена» предположил, что выход альбома связан с финансовыми трудностями в семье артистки. До этого Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!» отметил, что пластинка станет «третьей волной» заработка с юбилейного шоу Пугачевой.
«Если бабушке пришлось снова выйти на работу с пенсии, значит, не всё хорошо у этого семейства. Жизнь в Лондоне дорогая, приходится крутиться», — говорится в посте «Небожены».
Версию о финансовых проблемах поддержали и российские пользователи.
«Деньги кончились, решила подзаработать», — написала одна из пользовательниц.
«О, как же тебя жизнь прижала, старушка», — добавила другая.
«Ну что, дадим заработать бабульке на заграничную жизнь <...> Все уже побежали слушать старые песни?» — поинтересовалась третья.
Нашлись среди россиян и те, кто заподозрил, что песни, включенные в альбом, исполнила не Примадонна. Пользователи напомнили, что артистка давно не поет и могла лишиться голоса.
«Прощай, иноагентка, прощай. А поет не Пугалкина», — считает подписчица StarHit.
«Альбом с прокуренным голосом?» — поинтересовалась другая.
В Сети также призывают бойкотировать альбом Примадонны. По мнению пользователей, сначала звезда должна извиниться и покаяться.
«В России поклонники не ждут! Она может петь для евреев! Предательство без покаяния не прощается!» — подчеркнули в комментариях.
«Не допускать продаж в РФ!» — призвали пользователи.
Некоторые пользователи Сети поддержали артистку. В комментариях поклонники Примадонны хвалят ее за смелость.
«Молодец! Несмотря на все, что сейчас ей приходиться переживать, находит в себе силы на творчество. Действительно сильная женщина!» — написала пользовательница Telegram.
«Как ни крути, альбом для нас, для Россиян. Ну не для киприотов же или израильтян», — добавила другая.
После этого в комментариях напомнили, что Пугачева пела на иврите вместе с поп-королем Филиппом Киркоровым. В 1994 году в альбом «Не делайте мне больно, господа» вошла композиция Can No Laditi или Kan Noladeti. Изначально с этой песней выступал супружеский дуэт Орна и Моше Дац на конкурсе «Евровидение-1991».
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